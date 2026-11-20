Voilà plus de 24 heures que les joueurs ont enfin accès à GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, où ils peuvent donc désormais constater le travail d’orfèvre réalisé par les équipes de Rockstar Games sur le plan technique. Car l’absence des 60 FPS, y compris sur PS5 Pro, a peut-être de quoi faire réagir, mais cela n’enlève absolument rien à la claque monumentale que nous procure le jeu sur les deux plateformes. Et maintenant que Digital Foundry a pu analyser GTA 6 sous toutes ses coutures, une grande question se pose : un portage Nintendo Switch 2 est-il possible ?

GTA 6 sur Nintendo Switch 2 ? C'est « extrêmement improbable »

Car forcément, à une époque où de plus en plus de jeux tiers font leur arrivée dans l’écosystème de Nintendo, nombreux sont les joueurs à rêver de pouvoir emporter leur exemplaire de GTA 6 partout avec eux. Et si la question de l’arrivée du jeu sur PC ne se pose aucunement, celle d’une potentielle version Nintendo Switch 2, en revanche, fait déjà débat depuis de très nombreux mois maintenant. Et pour Digital Foundry, la réponse est désormais on ne peut plus claire :

« Cela semble extrêmement improbable à ce stade ». Digital Foundry, au sujet d'une potentielle version Nintendo Switch 2 de GTA 6

C’est en tout cas ce qu’a déclaré le média spécialisé dans l’analyse technique des jeux, au travers d’un article revenant sur tous les accomplissements du titre de Rockstar et sur les meilleures plateformes pour en profiter. « Compte tenu de l’énorme charge imposée au processeur qui limite GTA 6 à 30 images par seconde, y compris sur PS5 Pro, cela semble extrêmement improbable à ce stade », peut-on notamment lire.

Car après avoir souligné que le jeu éprouve des difficultés à tourner dans les meilleures conditions possibles sur Xbox Series S, John Linneman, journaliste chez Digital Foundry, affirme ne pas voir « comment ça pourrait fonctionner sur Nintendo Switch 2 » en sachant que si Rockstar venait à sortir GTA 6 sur cette plateforme, il devrait alors s’agir d’une « version encore plus allégée » que celle de la console intermédiaire de Xbox.

Un jeu qui repousse déjà les limites de la PS5 et des Xbox Series

Et il faut le dire, cela n’a rien de très surprenant quand on voit à quel point le titre tend déjà à pousser les consoles de salon dans leurs retranchements. Outre le fait d’avoir déclaré que même la PS5 Pro n’est pas assez puissante pour faire tourner le jeu en 60 FPS, Rockstar peine en effet à maintenir un 30 FPS réellement stable sur PS5 et Xbox Series X, même si cette dernière bénéficie d’un avantage certain sur la question grâce au 120 Hz VRR. Maintenant, de là à ce que l’on puisse voir GTA 6 arriver sur Nintendo Switch 2, cela ne semble assurément pas être pour demain.

Source : Digital Foundry