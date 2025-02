Au cas où le message ne serait pas passé les dernières fois, Take-Two Interactive en a remis une couche sur la sortie de l'un des blockbusters les plus attendus de 2025, GTA 6. Sans afficher une confiance pleine et entière, car des soucis de dernières minute sont toujours possibles, l'éditeur est serein sur le fait de pouvoir respecter la fenêtre de lancement promise à l'origine. « Il y a toujours un risque de dérapage et je pense que dès qu’on dit des choses comme « absolument », on porte la poisse. Mais nous sommes très confiants » a déclaré le PDG Strauss Zelnick au sujet de la sortie de GTA 6.

GTA 6 sur PS5 et Xbox Series à sa sortie...

Pour l'instant, GTA 6 est donc toujours attendu à l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S, sans plus de précision. Les fans de la franchise sont impatients d'avoir une date officielle, tout comme le reste de l'industrie. En effet, les principaux seraient actuellement suspendus aux lèvres de Take-Two Interactive pour organiser leur propre planning. Mais de toute manière, il va bien falloir que les sociétés commencent à communiquer sur leur line-up, quitte à repousser leur jeu lorsqu'on saura quand sortira GTA 6.

Malgré le fait que GTA 6 soit uniquement en développement sur PS5 et Xbox Series X|S, Strauss Zelnick ne veut laisser personne de côté ou offrir une version au rabais. Lorsqu'il a été interrogé sur la puissance plus faible de la Series S, et l'éventuel défi que cela représente pour Grand Theft Auto 6, voici ce qu'il a répondu. « Nous soutenons les plateformes où se trouvent les consommateurs, et nous trouvons un moyen de soutenir les plateformes malgré les différents niveaux de technologie. [...] Je ne suis pas vraiment inquiet et je ne me suis jamais inquiété de l'évolution du matériel ».

Si une version PC de GTA 6 devrait voir le jour à terme, le soft pourrait également être jouable absolument partout, tout le temps, avec un portage Nintendo Switch 2 qui semble se préciser. Pour le PDG de Take-Two, le temps où Nintendo était la plateforme d'un jeu public, plutôt « orienté pour les enfants », est révolu et Grand Theft Auto 6 aurait par conséquent toute sa place sur la prochaine Nintendo Switch 2.

... et en version nomade sur Nintendo Switch 2 ?

« Nous entretenons de toute évidence une relation de longue date avec Nintendo. Nous avons soutenu la plate-forme chaque fois que cela s'avérait judicieux pour la sortie d'un jeu particulier. Il fut un temps où les consoles Nintendo étaient vraiment destinées à un public plus jeune, ce qui se traduisait dans notre calendrier de sortie. Aujourd'hui, avec la Nintendo Switch et potentiellement avec la Nintendo Switch 2, la console peut s'adresser à tous les publics » a expliqué Strauss Zelnick durant une réunion avec les investisseurs de Take-Two Interactive. Faut-il y voir une ouverture pour GTA 6 sur Nintendo Switch 2 ? Ca semble bien parti en tout cas.

« Comme vous l'avez peut-être remarqué, Civilization 7 est maintenant sur Switch. Donc, bien que nous n'ayons rien de spécifique à annoncer, nous comptons bien soutenir la Switch 2 » a-t-il ajouté, laissant la porte totalement ouverte à une version de GTA 6 sur Nintendo Switch 2.

Source : Take-Two Interactive via Eurogamer.