Le grand patron de GTA 6, à la tête de l’éditeur du jeu, a répondu aux déclarations d’Elon Musk affirmant que l’AI pourrait sortir le jeu le plus attendu de la décennie avant même sa sortie, et il a directement visé la tête.

L’IA est au cœur de tous les débats. Dans le monde du travail, dans le quotidien, et surtout dans l’art, l'intelligence artificielle clive autant qu’elle inquiète. Les géants de la tech, toujours à l'affût du prochain buzzword (souvenir ému des NFT et de la blockchain), défendent corps et âme la prochaine technologie qui pourrait leur rapporter des millions, s’ils parviennent à convaincre les entreprises comme les particuliers que c’est une nécessité avant qu’ils ne fassent faillite. C’est donc sans surprise qu’Elon Musk a pris parti en faveur de l’IA, statuant qu’elle pourrait créer GTA 6 avant même que Rockstar ne sorte le jeu. Audacieux diront certains, risible diront d’autres, dont Strauss Zelnick, grand patron de l’éditeur du jeu, qui a assassiné Musk en une seule phrase, pas plus.

Quand le patron de l'éditeur de GTA 6 remet Elon Musk à sa place

En janvier 2026, Elon Musk avançait qu’il serait bientôt possible de générer « son propre GTA 6 en quelques minutes, avant même GTA 6 ». Des propos soutenus par Tim Sweeney, patron d’Epic Games, que la prochaine étape logique de l’IA générative sera de créer un GTA avec un simple prompt. Dit comme ça, les milliardaires ont l’air de deux delulus au PMU et en déconnexion avec la réalité, surtout quand on regarde le « démos » actuelles : des séquences de 30 secondes chronos qui ne sont que des walking simulator sans aucun gameplay et qui piochent allègrement dans des assets déjà vus ailleurs. Car à l’heure actuelle, l’IA générative est incapable de créer quoique ce soit sans plagier l’art ou des jeux déjà sur le marché.

Mais passons. Retour sur Terre et au présent lors de la conférence Semafor World Economy du 16 avril 2026, où Strauss Zelnick, PDG de Take Two Interactive (éditeur de GTA 6), a tenu une prise de parole très remarquée pour sa phrase assassine, en réponse à Elon Musk. « Il a des ressources financières illimitées, des ressources humaines illimitées et apparemment un nombre d’idées illimité. Il s'y connaît aussi en IA et, en plus, il travaille 20 heures par jour. Si l'IA devait remplacer le travail de quelqu'un, est-ce que ce ne serait pas le sien ? », a ironisé le patron de l'éditeur de GTA 6 avec une pique sèche avant d’embrayer sur une remarque tout aussi ironique.

Strauss Zelnick.

Si l’IA est tellement révolutionnaire, pourquoi celles et ceux qui l’adoptent travaillent encore pendant de longues heures ? « Comme l’homme le plus riche au monde, est-ce que ce ne serait pas le premier job à donner à l’IA ? ». Une remarque qui n’a évidemment pas manqué d’amuser les détracteurs de Musk.

Car si l’IA peut, dans certains cas, permettre de créer des outils puissants, pour l’heure elle ne révolutionne rien. Et elle est encore très loin de pouvoir créer un mastodonte comme GTA 6, travail de longue haleine nourri par des années de développement et une synergie entre plusieurs centaines de talents aux visions créatives, aux expériences et aux réflexions qu’une intelligence artificielle est incapable d’imiter.

Source : Strauss Zelnick