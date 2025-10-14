Le pouvoir des jeux vidéo sur les autres industries est loin d'être négligeables. Lorsque les deux premiers trailers de GTA 6 sont sortis, leur musique respective ont vu leur nombre d'écoutes exploser sur les plateformes de streaming. En ce sens, beaucoup rêvent certainement de figurer sur la soundtrack du jeu. Alors, véritable information ou simple coup de pub ? Un artiste vient de révéler que vous entendriez un de ses morceaux qui cartonnent pendant vos virées à Vice City.

Un son de trend déjà confirmé pour GTA 6 ?

D'épisode en épisode, la musique dans la licence Grand Theft Auto est devenue une véritable institution. Le système de radio, très bien ficelé avec des émissions in-game et même des animateurs aux voix parfois bien connues, est vénéré par les fans. Dès lors, ils sont nombreux à guetter les futurs sons de GTA 6. Ceux-là mêmes qui les accompagneront en voiture, dans tout Leonida. Il ne faut donc pas se louper pour Rockstar.

En juin dernier, un premier leak suggérait que le rappeur Drake pourrait avoir sa propre radio dans GTA 6. Quatre mois plus tard, c'est un artiste bien moins connu qui a subitement percé grâce à TikTok qui sort de l'ombre pour nous parler du futur jeu de la firme étoilée. Il s'agit de Skrilla et de son morceau “Doot Doot (6 7)”, qui a buzzé sur le réseau social aux États-Unis.

Le rappeur affirme dans le Podcast Matt and Shane's Secret que Rockstar a remarqué son morceau et en serait fan au point de l'avoir inclus dans la bande originale de GTA 6. Plus encore, le studio aurait même conçu un personnage à son effigie. Il n'est pas nouveau qu'il fasse des clins d'œil à des personnalités réelles dans Grand Theft Auto. Le prochain opus affiche d'ailleurs un faciès qui ferait référence au hors-la-loi Lawrence Sullivan, dit le « Joker de Floride ». Mais Skrilla dit-il la vérité ?

Ce n'est certes pas impossible que le morceau “6 7” intègre l'OST de GTA 6. C'est un morceau de rap qui pourrait coller à l'ambiance des banlieues de Vice City et qui est en même temps très accrocheur, suffisamment pour être devenu une trend TikTok. En même temps, ce point-ci permet de douter des propos de Skrilla. Rockstar n'a pas pour habitude de puiser dans les œuvres trop mainstream. D'autant plus que la chanson fait le buzz depuis seulement quelques semaines. Il se pourrait donc que le rappeur ne cherche qu'à se faire un bon coup de pub à travers ces déclarations.