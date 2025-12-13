GTA 6 promet de faire trembler le monde du jeu vidéo en 2026. Pour autant, une création hyper ambitieuse pourrait bien faire la joie des fans d'ici-là et si ce n'est après sa sortie.

L'attente autour de GTA 6 grimpe de mois en mois, et ce, malgré le report fin 2026. Alors, pendant que Rockstar peaufine la copie de ce qui pourrait être le jeu de la décennie, une autre initiative attire l'attention. N'ayant rien d'autre à se mettre sous la dent d'ici à la sortie du futur mastodonte de l'industrie, les joueuses et joueurs pourraient bien trouver là-dedans de quoi patienter des heures durant. Vous allez comprendre.

Un projet titanesque qui bouscule l'attente autour de GTA 6

Un fan de la licence qui agit sous le pseudonyme FV Mods s'est lancé dans une entreprise hors norme. Impatient de pouvoir mettre la main sur GTA 6 et toutes ses promesses de démesure, il a décidé de prendre les devants. Il a ainsi relancé Grand Theft Auto 5 sur son PC avec une idée assez folle : ajouter des milliers d'hectares à parcourir autour de la map initiale grâce à des mods gratuits.

Ainsi, FV Mods coupe l'herbe sous le pied à GTA 6 en agrandissant de manière monumentale la carte du précédent opus via des mods. Il a commencé avec une zone nommée Oldburries. Il l'a conçue comme une reproduction fictive de la campagne canadienne, avec ses forêts de pins et des terres agricoles au milieu desquels on peut visiter de petites villes isolées, loin de l'esprit habituel de la licence.

Mais le moddeur est loin de s'est arrêté à une seule zone. Il en a monté une seconde de toutes pièces du nom de Largo Hillio. Il s'agit cette fois d'une grande île sur laquelle on retrouve un parc national et des routes sinueuses reliées par un grand pont suspendu. Et si la conduite vous parle, alors vous aurez certainement envie d'explorer sa version des autoroute européenne avec le mod European Freeway Project. Eh oui ! Il a reconstitué un axe à 8 voies dans GTA 5 pour une circulation qui laisse la place à l'imagination.

Pour couronner le tout, FV Mods a vraiment pensé à tout en reliant ces trois zones par un aéroport. Et encore, ce n'est là qu'un aperçu de tout ce que le créateur a initié comme projet. Dans sa bibliothèque NexusMods, on retrouve aussi des projets inspirés de la French Riviera et de Paris, entre nombreux autres exemples. Le tout toujours pour Grand Theft Auto V Enhanced sur PC. Alors, si vous cherchez comment vous occuper d'ici à la sortie de GTA 6, vous savez quoi faire.