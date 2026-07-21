Tandis que nous venons tout juste de passer sous la barre des quatre mois avant GTA 6, beaucoup d’inconnues demeurent encore à son sujet. En effet, Rockstar Games a beau avoir dévoilé deux trailers et une collection pharamineuse d’images sur ce dernier, le fait est que nous ignorons encore beaucoup de choses à son sujet. Gameplay, activités, mécaniques, map… Hormis quelques indices auxquels se raccrocher, rien de concret n’a été révélé. La seule chose de sûre, c’est que GTA 6 sera « monstrueux », et même cet ancien développeur de Rockstar le dit.

GTA 6 devrait être monstrueux selon cet ancien de Rockstar

« Je ne peux qu’imaginer l’ampleur de GTA 6. Ça doit être monstrueux », a ainsi déclaré John Ricchio au micro de la chaîne Kiwi Talkz. Car même si ce dernier ne fait plus partie du studio depuis de longues années maintenant, le fait qu’il ait travaillé sur des titres comme Red Dead Redemption, Max Payne 3 et surtout GTA 5 lui permet de connaître les méthodes de travail de Rockstar. Des méthodes qui, comme il le rappelle si bien, consistent constamment à repousser toutes les limites à chaque nouvelle production.

GTA 5, par exemple, était « significativement plus grand que GTA 4 », qui était lui-même déjà nettement plus ambitieux que Red Dead Redemption à bien des niveaux. « Même entre GTA et Red Dead Redemption, ils n’ont cessé d’agrandir la taille du monde. Et bien que cette expansion considérable complique la tâche de l’équipe de développement, cela donne vraiment l’impression d’être dans un endroit réel ». Car c’est bien là tout l’objectif de Rockstar avec ses univers : immerger les joueurs dans un monde crédible. Et GTA 6 n’échappera pas à cette règle.

« Le fait qu’à chaque fois qu’ils sortent un GTA, il soit ridiculement plus grand que le précédent, c’est quelque chose qui me fait réfléchir », affirme d’ailleurs Ricchio, avant justement d’en arriver à la conclusion qu’il « doit être monstrueux ». « Et s’il n’est pas monstrueux, il sera probablement beaucoup plus détaillé », assure-t-il. Même si, à ce stade, il n’est pas impossible que GTA 6 soit à la fois beaucoup plus grand que n’ont pu l’être GTA 5 et Red Dead Redemption 2, mais aussi infiniment plus détaillé à tous les niveaux. En tout cas, si l’on se fie à ce que l’on en a déjà vu.

Avoir quitté le studio est presque un soulagement pour lui

Et même si cela a assurément de quoi faire rêver les millions de joueurs qui attendent le jeu avec la plus grande des impatiences, pour Ricchio, ne plus faire partie de l’équipe de développement s’avère presque être un soulagement. « Je suis plutôt content de ne pas faire partie de l’équipe de GTA 6 », a-t-il confié à Kiwi Talkz. « Non pas que ça n’aurait pas été génial de travailler avec ces personnes… Mais c’est vraiment difficile. Et c’est une période éprouvante dans une carrière quand on travaille aussi dur sur un projet ». Autant dire qu’on n'a aucun mal à le croire.

Source : Kiwi Talkz (via GamesRadar+)