C’est la journée GTA 6 ! Jason Schreier a lancé un article autour du jeu et de son développement qui a fait l'effet d’une bombe Et au milieu des informations les plus croustillantes comme l’arrivée d’une protagoniste latina et la confirmation de Vice City comme terrain de jeu, le journaliste explique que Rockstar a dû revoir ses ambitions à la baisse.

Des ambitions à la baisse pour GTA 6

Les choses se concrétisent pour GTA 6. Après de longues rumeurs incessantes, le journaliste de Bloomberg a enfin pris la parole pour calmer le jeu. On sait désormais que la suite tant attendue aura bien un personnage féminin jouable, une grande première dans l’histoire de la franchise. Cependant, si Rockstar a avorté de nombreux projets pour se concentrer sur son prochain best-seller, l’éditeur a semble-t-il dû revoir ses ambitions à la baisse.

Les développeurs prévoyaient en effet de concevoir le jeu le plus grand de la franchise. Ce projet gargantuesque connu sous le nom de code Project Americas devait à la base inclure de très grosses portions de l’Amérique du Nord et du Sud, selon les sources Schreier. Finalement, ils se sont ravisés pour ne fournir qu’une carte principale de la ville fictive inspirée de Miami et ses environs. Cependant, Rockstar souhaite updater constamment GTA 6 tel un jeu service avec l’ajout de nouvelles missions et villes régulières.

La direction espère que ce choix permettra de réduire le crunch dans les mois finaux du développement. Faut-il pour autant s’attendre à une map moins ambitieuse que GTA 5 ? Il semblerait que non. D’après le journaliste, la carte sera très vaste avec plus de zones et de terrain de jeu que n’importe quel autre opus de la licence. Dans tous les cas, il ne faudrait pas attendre le jeu avant 2024-2025.