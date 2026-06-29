L’éditeur de GTA 6 nous avait promis que le marketing autour du jeu serait lancé au cours de l’été, et il n’avait décemment pas menti. Les choses ont même débuté plus vite qu’on ne l’imaginait, puisque quatre jours seulement après le début officiel de la saison, c’est une pluie d’informations qui ont commencé à tomber autour du titre de Rockstar Games. Lancement des précommandes, images inédites, premiers éléments de gameplay, les fans ont eu de quoi faire. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’on en sait désormais un peu plus sur les performances du jeu.

GTA 6 s'annonce comme une vraie claque, peu importe la console

En effet, les créateurs de GTA 6 n’ont peut-être pas encore daigné s’épancher sur ce que l’on peut en attendre précisément des différentes plateformes, mais cela n’empêche pas certains revendeurs de nous livrer quelques détails à ce sujet de leur côté. Par exemple, si l’on se fie à une FAQ postée sur le site polonais MediaMarkt, il apparaît que le titre de Rockstar bénéficiera des traditionnels modes « Qualité » et « Performances » sur PS5 comme Xbox Series, afin de permettre aux joueurs de profiter de l’aventure dans les conditions qui les arrangent le plus.

En parallèle, le revendeur brésilien KaBuM nous apprend de son côté que pour ce qui est de la version PS5 Pro, GTA 6 embarquera « des performances améliorées, un framerate plus stable et des résolutions encore plus élevées ». Ce qui explique sans doute pourquoi PlayStation n’hésite déjà pas à affirmer que sa console « sera la meilleure plateforme pour jouer à GTA 6 », en tirant notamment parti de toutes les fonctionnalités immersives de la PS5. DualSense, Tempest 3D AudioTech, SSD, rien ne sera laissé de côté par Rockstar avec ce jeu.

Précisons néanmoins que tout ceci reste pour l’heure à prendre avec quelques pincettes, au moins le temps que le studio communique plus officiellement sur la question. Car s’il est fort probable que tout ceci soit vrai, à l’heure où sont écrites ces lignes, Rockstar n’a toujours pas révélé de quelle façon GTA 6 sera réellement optimisé sur PS5 Pro, ni même si les modes « Qualité » et « Performances » seront effectivement de la partie. Et, le cas échéant, quels seront les avantages et les inconvénients de chacun pour les joueurs. En attendant, comme toujours dans ce genre de situation : prudence, donc.

Sources : MediaMarkt, KaBuM