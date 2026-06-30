Les versions PS5 et Xbox Series de GTA 6 auront-elles droit à un mode 60 FPS ? Des premiers éléments de réponse sont tombés, et cela devrait faire plaisir aux joueurs.

Tandis que l’été bat désormais son plein, l’événement que l’industrie du jeu vidéo attend depuis des mois est enfin arrivé : le lancement de la campagne de communication autour de GTA 6. Car à défaut de pouvoir poser les mains dessus avant le 19 novembre 2026, les joueurs sont forcément plus qu’impatients d’en découvrir davantage sur le prochain titre de Rockstar Games, qui se retrouve au cœur de l’actualité depuis l’ouverture de ses précommandes. Et à ce titre, une bonne nouvelle pourrait bien attendre les amateurs de technique.

GTA 6 aurait bien droit à un mode 60 FPS sur PS5 et Xbox Series

En effet, en attendant d’avoir plus d’informations concrètes sur ce que nous réservent les créateurs de GTA 6 côté gameplay et performances, les joueurs n’ont d’autre choix que de se raccrocher à ce qui se dit ici et là sur internet. La semaine dernière, les revendeurs MediaMarkt et KaBuM nous apprenaient ainsi par exemple que le jeu devrait bel et bien bénéficier des traditionnels modes « Qualité » et « Performances » sur PS5 et Xbox Series, en plus de tirer parti comme il se doit des capacités de la PS5 Pro pour une expérience de jeu encore plus poussée.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne devrait pas être nécessaire de débourser une somme astronomique dans la dernière console de Sony pour pouvoir profiter de GTA 6 en 60 FPS, puisque le mode « Performances » devrait bel et bien être en mesure d’assurer la meilleure fluidité possible pour le titre. C’est en tout cas ce que l’on peut apprendre dans le dernier numéro du podcast polonais Rock i Borys, disponible sur la chaîne YouTube Remigiusz Maciaszek, où l’animateur Borys Nieśpielak affirme tenir cette information d’une source « très fiable ».

« Une source proche de Rockstar – mais je tiens à souligner qu’il s’agit d’une seule source, mais une source très fiable – indique qu’il est très probable qu’en fin de compte, d’après les informations que j’ai reçues, [GTA 6] possède deux modes graphiques : 30 et 60 FPS sur PS5 et Xbox Series ». Bien sûr, vous l’aurez toutefois compris : ceci reste bien évidemment à prendre avec de grosses pincettes pour le moment, le temps que Rockstar officialise – ou non – l’information. Mais pour des millions de joueurs, cela pourrait déjà être plus que rassurant.

Il pourrait toutefois se faire attendre un peu

Car si le débat concernant la présence d’un mode 60 FPS dans un jeu sortant en 2026 peut aujourd’hui paraître désuet, le fait est que GTA 6 est forcément un titre qui rebat toutes les cartes. Après tout, au vu de la qualité graphique dont semble bénéficier ce dernier, beaucoup de joueurs craignent que Rockstar soit bien incapable de promettre des performances élevées – et stables – sur des machines comme la PS5 et la Xbox Series X. Mais contre toute attente, tout porte à croire que cela pourrait finalement être le cas.

Notons en revanche que Nieśpielak précise que sa source « n’est pas encore 100% sûre que les 60 FPS seront disponibles au lancement ». Espérons, donc, que Rockstar viendra rapidement faire la lumière à ce sujet. En attendant, précisons que le podcast Rock i Borys n’en serait pas à son premier coup d’essai en termes d’informations du genre, celui-ci ayant été l’un des premiers à évoquer l’existence d’une nouvelle extension pour The Witcher 3: Wild Hunt l’an dernier. Mais comme toujours dans ce genre de situation : on garde les pincettes, et on évite de trop s’emballer.

Source : Remigiusz Maciaszek (via Insider Gaming)