Après d’innombrables années d’attente, le bout du tunnel commence enfin progressivement à se profiler à l’horizon pour les fans de GTA. En effet, alors que nous venons officiellement de passer sous la barre des sept mois avant la sortie de GTA 6, l’arrivée du prochain titre de Rockstar n’a jamais été aussi palpable pour les joueurs, qui n’attendent désormais qu’une chose : qu’un nouveau trailer ne tombe. Et cela tombe bien, puisque les choses semblent de nouveau s’activer du côté du studio, signe qu’une nouvelle annonce pourrait être imminente.

Ça bouge du côté de GTA 6

On commence à en avoir l’habitude avec Rockstar, lorsqu’il s’agit de communiquer autour de leurs prochains titres, ce ne sont jamais les plus loquaces. Ainsi, après avoir eu droit à une pluie d’informations en mai dernier, la firme étoilée s’est de nouveau emmurée dans un grand silence autour de GTA 6, dont on ignore encore jusqu’au prix. Mais il se pourrait que cela change très bientôt, puisque comme ont pu le remarquer de nombreux internautes, le site officiel de la compagnie a récemment bénéficié d’une belle mise à jour.

Alors non, aucune information supplémentaire sur GTA 6 n’a été dévoilée pour l’occasion, mais le site de Rockstar affiche désormais fièrement le dernier artwork dévoilé en mai dernier, en plus de remettre en avant comme il se doit le deuxième trailer du jeu. De quoi nous préparer avec subtilité pour l’arrivée d’une nouvelle salve d’informations, voire même d’un troisième trailer ? Autant dire qu’à quelques mois de la sortie du jeu, c’est loin d’être impossible. Surtout quand on sait que le prochain bilan financier de Rockstar arrive à grands pas.

Car pour la compagnie, la période des bilans est toujours un moment privilégié pour nous donner des bribes d’informations concernant GTA 6, ne serait-ce que pour avoir une idée de la façon dont progresse le développement. À une époque où les rumeurs faisant état d’un potentiel nouveau report se multiplient, cela pourrait donc être un bon moyen de la part de Rockstar pour rassurer sa communauté. Et si cela devait se faire avec de nouvelles images ou un nouveau trailer, nul doute que les fans seraient d’autant plus aux anges.

À surveiller

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, précisons malgré tout qu’il reste important de tempérer vos attentes. La mise à jour du site officiel de GTA 6 n’est peut-être pas anodine, mais cela ne veut pas dire non plus que des nouvelles du titre sont forcément attendues dans les jours ou les semaines à venir. « Je m’attends à voir le trailer 3 vers février 2026, accompagné d’une annonce officielle concernant un report (ou confirmant la date de sortie du 26 mai) » affirme par exemple Okami13 sur X. A-t-il raison, a-t-il tort ? L’avenir nous le dira.

Source : Rockstar Games