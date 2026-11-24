Il était temps, non pas de s’occuper des braquages, des missions, des courses-poursuites avec la police ou de sa petite routine matinale, écouteurs vissés aux oreilles, mais plutôt d’éviter de perdre 12 heures de jeu à cause d’une sauvegarde capricieuse. Depuis le lancement de GTA 6, et on vous avait mis en garde, de nombreux joueurs ont découvert à leurs dépens que le système de sauvegarde automatique était défaillant, pour ne pas dire aux abonnés absents. Et à moins de souffrir d’un bon vieux TOC de la sauvegarde, comme nos bons vieux joueurs de RPG qui enregistrent compulsivement leur partie toutes les 5 minutes, rares sont ceux qui pensent à sauvegarder manuellement avant d’éteindre leur console. Rockstar s’est justement attaqué à ce problème particulièrement frustrant avec la première mise à jour de GTA 6.

Plus de sauvegardes auto dans GTA 6 avec la première mise à jour

On peut reprocher certaines choses à Grand Theft Auto 6, mais clairement pas son manque d’activités. Entre les missions secondaires, la chasse aux trésors, les boutiques à dévaliser, les emplettes et les innombrables autres distractions de Leonida, il y a largement de quoi oublier l’histoire principale pendant plusieurs heures. Le problème c'est que le jeu, lui, semblait parfois aussi oublier de sauvegarder tout ça. Jusqu’ici, les sauvegardes automatiques de GTA 6 se déclenchaient principalement entre les missions ou lors de checkpoints importants. Le résultat, on le connaît. Certains joueurs pouvaient passer une soirée entière à explorer le monde ouvert, avant de découvrir avec stupeur que plusieurs heures de progression s’étaient envolées au moment de relancer le jeu. Mais avant que cela donne envie à certains de le braquer plutôt qu’une supérette, Rockstar a répondu à ces plaintes avec la mise à jour 01.002.002 de GTA 6.

Déployé le 23 novembre sur PS5 et Xbox Series, le patch contient quelques améliorations, notamment sur le système de météo, mais corrige surtout un problème empêchant le jeu de déclencher correctement la sauvegarde automatique. Selon les premiers retours qui font suite au déploiement de ce patch, GTA 6 sauvegarde en effet plus fréquemment votre progression de sorte que votre nuit blanche ne se transforme plus en véritable tragédie vidéoludique. D’autant que les versions PS5 sont en proie à la fameuse erreur CE-108255-1 qui provoque des plantages intempestifs. Pour les joueurs concernés, la nouvelle mise à jour de GTA 6 a donc tout d’une véritable bouée de sauvetage.

Quelles sont les autres changements de la mise à jour de Grand Theft Auto 6 ?

Dommage en revanche qu’il n’y ait toujours pas de système pour activer rapidement une sauvegarde auto, comme sur le téléphone, par exemple. Mais ce ne serait pas un vrai jeu Rockstar si certains systèmes ne semblaient pas avoir 10 ans de bouteille. Au moins Jason et Lucia auront moins tendance à souffrir d’amnésie. Pour rappel, ce n’est pas la seule amélioration apportée par cette première mise à jour de GTA 6, en voici les notes de patch :

Correction de plusieurs problèmes provoquant des plantages du jeu.

Résolution d’un problème empêchant la météo de changer pendant de longues périodes.

Application d'un correctif à un problème empêchant la sauvegarde automatique de GTA 6 de fonctionner correctement.

Correction de plusieurs problèmes empêchant le déclenchement correct d’appels téléphoniques, notamment ceux nécessaires à la progression de l’histoire ou au déblocage de missions.

Correction d’un problème empêchant les joueurs de perdre leur indice de recherche.

Application d'un correctif à un problème empêchant le joueur d’utiliser la barre de développé couché à la salle de sport.

Correction d’un problème empêchant les partenaires de remettre des sacs, ce qui empêchait les joueurs de les revendre à des receleurs.

Source : Rockstar