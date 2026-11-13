GTA 6 vient de recevoir une première mise à jour alors que le jeu ne sort que dans quelques jours. Pour l’heure, tout le monde n’est pas concerné, mais ce sera bientôt le cas.

GTA 6 est d’ores et déjà installé sur les consoles de plusieurs millions de joueurs, mais pour le moment, personne ne peut encore lancer le jeu. Il faudra en effet attendre le 19 novembre 2026 à minuit pour pouvoir découvrir Leonida et l’histoire de Lucia et Jason. Dans un souci de bien préparer tout le monde, Rockstar a donc permis aux joueurs de précharger le jeu et de l’acheter, même dans le commerce, bien en amont. Le studio déploie également aujourd’hui un patch day one, mais il n’est pas disponible pour tout le monde pour le moment.

Une première mise à jour pour GTA 6 à quelques jours de sa sortie

Visiblement conscient qu’il fait beaucoup de bruit, GTA 6 y va au compte-gouttes. Le patch 01.002.000 vient d’être mis en ligne et peut déjà être téléchargé par des milliers de joueurs. Cependant, il semblerait que tout le monde n’y ait pas encore droit. PlayStation Game Size révèle qu’elle devrait cependant l’être d’ici plusieurs heures.

Patience donc si vous ne pouvez pas encore mettre à jour votre jeu, ça arrive. On ne sait pas ce que change concrètement ce premier patch de GTA 6 puisque le détail n’a pour l’heure pas été partagé, mais nul doute qu’il s’agit d’optimisations de dernière minute ou de correctifs mineurs histoire de passer un petit coup de polish avant la grande sortie.

Pas de panique en tout cas puisqu’il s’agira d’un tout petit téléchargement. Cette première mise jour de GTA 6 ne fait en réalité que 1 Go et des poussières. On est bien, bien loin des 200 Go demandés par le jeu complet. Pensez donc à relancer votre console et à bien vérifier que les mises à jour sont faites automatiquement, ou forcez-la en vous rendant sur la fiche du jeu et en choisissant de vérifier les dernières mises à jour en date.