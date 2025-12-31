À défaut de pouvoir jouer à GTA 6 dans un avenir proche, des fans de Rockstar Games se mobilisent pour rendre jouable gratuitement un ancien titre très apprécié de la compagnie.

Dans un monde idéal, voilà déjà plusieurs semaines que les portes de Leonidas auraient dû s’ouvrir à nous en cette fin d’année 2025. Mais la réalité étant ce qu’elle est, c’est malheureusement avec beaucoup de retard qu’arrivera finalement le très attendu GTA 6, qui a vu sa date de sortie glisser au 26 mai 2026 dans un premier temps, puis au 19 novembre la même année dans un second temps. De quoi faire languir les fans de Rockstar Games un peu plus longtemps que prévu, donc, même si ceux-ci ne manquent jamais de ressources pour trouver de quoi s’occuper.

En attendant GTA 6, retrouvez cet ancien titre de Rockstar

Pour preuve, plusieurs années après avoir été retiré de la bibliothèque de Steam par la firme étoilée, Midnight Club 2 fait aujourd’hui son grand retour sur PC, grâce à un repack entièrement conçu par un groupe de fans. Téléchargeable gratuitement via le site Archive.org, celui-ci inclut alors tous les correctifs nécessaires pour permettre au jeu de tourner correctement sur les machines les plus récentes, en plus de prendre en charge les contrôleurs modernes pour un meilleur confort de jeu.

Et le meilleur dans tout cela ? L’installation de Midnight Club 2 a été pensée pour être aussi simple que possible. Il vous suffit ainsi de télécharger le fichier, d’en extraire les données, et enfin de lancer l’exécutable pour pouvoir (re)découvrir ce titre de Rockstar San Diego sorti en 2003 sur PS2, Xbox et PC. Un jeu qui, à l’heure où sont écrites ces lignes, n’est plus accessible sur les consoles les plus récentes, tandis que la franchise dort quant à elle dans les cartons de Rockstar depuis la sortie de Midnight Club: Los Angeles en 2008.

Notez tout de même que ce repack de Midnight Club 2 a été pensé pour une fréquence d’images capée à 30 FPS, de sorte à éviter de quelconques problèmes. « Il n’est pas recommandé de dépasser les 60 FPS », précisent d’ailleurs les créateurs du repack, tout en ajoutant que ceux qui souhaitent jouer à 60 FPS peuvent « modifier le fichier DxWrapper.ini dans Data/Scripts ». Alors certes, ce n’est toujours pas GTA 6, mais à défaut de pouvoir y jouer dans l’immédiat, cela devrait au moins occuper les plus nostalgiques du travail de Rockstar pendant une belle poignée d’heures.

Source : Archive.org