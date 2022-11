Décidément, Rockstar n’est pas près de pouvoir se détendre. Après le hack massif de ses services en septembre dernier, voilà que le code source de GTA 5 apparaît en ligne. Doit-on craindre que la même chose arrive (encore) à GTA 6 ?

Le code source de GTA 5 en fuite sur le net

Il y a peu, il semblerait qu’une grosse partie du code source de GTA 5 ait été dévoilée en ligne via GitHub. Ce dernier n’aurait cependant pas fait long feu et aurait été rapidement supprimé à grands coups de DMCA. Cependant, des petits malins ont largement eu le temps d’en copier les lignes et de les proposer en téléchargement illégal.

D’après les informations de DSO Gaming, la partie du code source de GTA 5 qui a leaké en ligne ne permettait pas de faire grande chose, même pour initié. Il ne s’agirait en effet que de quelques bribes de code ne permettant que de réaliser quelques modifications sans importance. GTA 5 ne serait donc pas en danger, et ce ne serait pas la première fois que ça lui arrive. Il y a plusieurs années de ça, une partie de son code source avait déjà été révélée. Mais cette nouvelle fuite soulève néanmoins de nombreuses questions.

GTA 6 menacé de nouveaux leaks ?

Si pour l’heure rien ne peut affirmer que les fuites proviennent du récent hack qui a secoué l’industrie en septembre dernier, le raccourci est facile et sème le doute.

Au moment du piratage, les hackers avaient affirmé qu’ils étaient en possession des codes sources de GTA 5 et GTA 6, et qu’ils étaient prêts à les donner au plus offrant.

Seulement depuis, la justice a fait son travail et Take-Two a même déclaré il y a peu qu’il n’y avait aucune preuve concernant le vol de matériel sensible. Il avait également rassuré tout le monde en affirmant que le développement de GTA 6 ne serait absolument pas impacté.

Il semblerait donc que ce code source de GTA 5 ne date pas d’hier. GTA 6 de son côté semble également en sécurité. De toute manière, les très nombreux leaks qui avaient été mis en ligne montraient une version alpha vieille de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Rien de visiblement alarmant pour le studio, même si ce genre d’incident n’est pas pris à la légère.