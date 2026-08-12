GTA 6 arrivera bien le 19 novembre 2026. La question de son prix, longuement discutée à partir de spéculations, est réglée maintenant que les précommandes sont lancées. Si vous êtes extrêmement nombreux a avoir déjà craqué, certains d'entre vous attendent peut-être encore, voire se réservent pour la sortie ou même Noël. Cela dit, le patron de la maison-mère confirme que le jeu ne profitera pas de remises à ses débuts, alors le meilleur moment pour profiter d'un prix plus bas pourrait bien être maintenant.

Pas de soldes de Noël pour GTA 6, ni avant longtemps

Strauss Zelnick, le patron de Take-Two (la maison-mère de Rockstar Games), était au micro de CNBC ce lundi. Comme à chacune de ses apparitions ces derniers temps, l'objet de sa prise de parole concernait évidemment GTA 6. En l'occurrence, il a pu revenir sur la question de la tarification du jeu et jeter un froid en rappelant : « nous avons maintenu le prix de Grand Theft Auto V pendant très longtemps, bien plus que pour une sortie standard ou un produit de divertissement classique ». Pas de remises en vue avant un moment, donc.

Comprenez par là que Take-Two et Rockstar Games comptent garder le prix de GTA 6 à son maximum pendant une longue période après son lancement. Pour rappel, les éditions standard et Deluxe sont respectivement vendues à 79,99 € et 99,99 €. Or, cette tarification ne baissera pas avant au moins plusieurs mois, si ce n'est années.

Bien sûr, Strauss Zelnick soulignent que si « nous [Take-Two, ndlr] fixons nos prix, les magasins sont livres de faire ce qu'ils veulent ». Dans cette logique, il explique que les détaillants pourraient tout à fait « réduire leur marge sur la vente » en proposant GTA 6 à prix réduit. C'est notamment une pratique d'appel pour encourager le client à acheter d'autres produits dans la même enseigne.

N'espérez alors pas de prix réduit officiel sur GTA 6 pour les fêtes de fin d'année. Zelnick et sa compagnie n'envisagent pas de remise pour Noël. Même si cela n'exclut pas d'éventuelles initiatives de la part des magasins, les remises appliquées actuellement, pendant la période de précommande, pourrait être la meilleure occasion d'obtenir le jeu à moindre coût avant très longtemps.

© Rockstar Games

Où acheter Grand Theft Auto VI au meilleur prix avant Noël ?

Strauss Zelnick confie à CNBC que les précommandes de GTA 6 ont démarré « bien mieux qu'attendu ». Or, nous ne sommes encore qu'à 3 mois de la sortie du jeu, ce qui laisse le temps de voir les chiffres continuer de grimper. Nul doute que certains auront attendu leur nouvelle paie ou simplement de se décider pour passer à la caisse.

Si vous faites partie de celles et ceux qui préféraient attendre encore un peu, les précommandes sont généralement le moment pour les éditeurs ou revendeurs de proposer une remise exceptionnelle avant le lancement. On y est habitué avec Nintendo ou sur Steam par exemple. Or, GTA 6 a aussi sont lot de magasin qui proposent soit une réduction, soit un bon d'achat pour accompagner votre acquisition :

Précommander sur PS5 (standard) - Carrefour à 69,99 €

- Cultura à 69,99 €

- Micromania à 79,99 €, avec bon d'achat offert de 20 € Précommander sur XBOX Series X|S (standard) - Carrefour à 69,99 €

- Cultura à 69,99 €

- Micromania à 79,99 €, avec bon d'achat offert de 20 €