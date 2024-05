GTA 6 arrivera donc sur PS5 et Xbox Series courant de l'automne 2025. Une fenêtre de sortie qui paraît bien lointaine pour les fans impatients de retourner à Vice City. Le prochain jeu très attendu de Rockstar Games entend prendre son temps, même apparemment s'agissant de son contenu et de son gameplay.

GTA 6 prend son temps pour mieux tout exploser

Maintenant que l'on sait un peu plus précisément quand GTA 6 sortira, les fans sont naturellement en ébullition. Sa fenêtre de sortie n'a pas été précisée dans un trailer, mais dans une déclaration de Strauss Zelnick, PDG de Take Two, l'éditeur du jeu. Beaucoup aurait sans doute préféré apprendre la nouvelle avec un trailer capable d'attiser encore plus leur excitation. Pour cela, il faudra toutefois encore patienter. Rockstar Games entend en effet partager des nouvelles de son titre extrêmement attendu « en temps voulu », d'après Take-Two.

Si l'espoir est permis quant à une apparition très prochaine de GTA 6 lors du Summer Game Fest, il ne faut a priori pas trop y compter. Take-Two et Rockstar Games sont en effet bien connus pour faire les choses à leur rythme. Compte tenu de l'engouement immense autour du titre, une tribune comme le show de Geoff Keighley ne leur est par ailleurs pas particulièrement nécessaire. D'autant plus compte tenu du fait que le prochain Grand Theft Auto a encore plus d'un an devant lui. Tout du moins si le jeu ne fait pas l'objet d'un report à 2026, comme certains l'ont estimé.

Une longue attente qui en vaudra la peine ?

En plus de préciser la fenêtre de sortie de GTA 6, Strauss Zelnick a tenté par ses mots de rassurer les fans. « Nous sommes pleinement confiants dans le fait que Rockstar Games proposera une expérience de divertissement sans précédent. Nos attentes autour de l'impact commercial du jeu continuent de croître. Nous estimons que notre entreprise atteindra de nouveaux niveau de succès et une croissance séquentielle jusqu'à l'année fiscale 2027 ».

En attendant de voir si ces prédictions sont exactes, nous avons également appris de sa bouche que GTA 5 a officiellement dépassé les 200 millions de copies vendues, 11 ans après sa sortie. La licence Grand Theft Auto continue donc de faire pleuvoir les billets verts pour Take-Two et Rockstar Games. Pourvu que GTA 6 reprenne avec panache le flambeau de son illustre grand-frère.