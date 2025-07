Si tout s’était passé comme prévu, nous devrions normalement n’être qu’à quelques semaines de la sortie de GTA 6 à l’heure où sont écrites ces lignes. Mais la réalité étant ce qu’elle est, la suite extrêmement attendue de GTA 5 a finalement été reportée au 26 mai 2026, allongeant ainsi de plusieurs mois l’attente des fans. Et tandis que certains commencent d’ores et déjà à craindre la possibilité d’un autre report, de nouveaux éléments semblent quant à eux réitérer la confiance de Rockstar Games vis-à-vis de sa nouvelle date de sortie.

Du lourd se prépare pour GTA 6

En effet, comme le révèle une nouvelle série d’offres d’emploi publiée sur le site du studio, il apparaît que Rockstar London cherche actuellement à enrichir ses rangs d’une équipe de Testeurs QA spécialisés dans la localisation pour le marketing. Leur rôle : fournir une localisation de haute qualité pour tous les produits et services de Rockstar, aider l’équipe à localiser GTA 6 durant le développement, venir en aide aux équipes de localisation externes et enfin tester tous les produits et services afin de s’assurer qu’ils disposent de la qualité finale attendue.

Et le point intéressant, c’est qu’il est alors question pour les différents postes (qui ne couvrent pas moins de onze langues différentes, dont le français) d’un CDD de 12 mois. Autrement dit, cela semble de nouveau appuyer la confiance de Rockstar quant à une sortie de GTA 6 pour le 26 mai 2026, avec une campagne marketing qui s’étendra au moins jusqu’à la deuxième moitié de l’année. Une campagne qui, soit dit en passant, semble d’ores et déjà destinée à mettre les petits plats dans les grands, pour le plus grand bonheur des joueurs.

Car si depuis son annonce, GTA 6 n’a pas vraiment fait l’objet d’une communication extrêmement soutenue, il est évident que plus l’on se rapprochera de la sortie du jeu, plus Rockstar mettra les bouchées doubles côté marketing. Et c’est d’ailleurs en ce sens que ces nouvelles offres d’emploi sont particulièrement révélatrices : elles annoncent une campagne promotionnelle plus que massive pour GTA 6, et ce sur de nombreux territoires comme la France. Mais il faut bien cela pour ce qui s’annonce d’ores et déjà comme le produit culturel le plus retentissant de l’histoire, n'est-ce pas ?

Source : Rockstar Games