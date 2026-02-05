GTA 6 sort du silence par le biais du PDG de sa maison mère et nous donne des nouvelles officielles extrêmement rassurantes. Ce sont les fans qui vont être ravis, on sait quand on va revoir le jeu.

GTA 6 est sur toutes les lèvres et cette année devrait être enfin la sienne. Après de multiples reports, tous les voyants semblent être au vert pour le monument de Rockstar. Le jeu n'est pas encore sorti, mais l'on sait d'office que ce sera un événement indépendamment de la qualité du jeu lui-même, qui reste encore à définir évidemment. Maintenant, tout le monde se demande si le jeu tiendra sa promesse de sortir à la fin de l'année. Take-Two a pris officiellement la parole à ce sujet et s'est montré rassurant, et en a même profité pour faire une annonce qui va plaire à tout le monde.

On sait enfin quand on reverra GTA 6

Take-Two a fait son bilan financier trimestriel en ce début d'année et se dit extrêmement confiant pour l'exercice 2026-2027. Rien de surprenant avec un GTA 6 qui arrive à grands pas et dont la date de sortie a une fois de plus été confirmée lors de cette prise de parole. Le jeu sortira donc bel et bien le 19 novembre 2026 sur consoles dans un premier temps. La mouture PC n'est pas encore au programme, même si on la sait inévitable au vu de l'engouement concernant cette dernière. Le PDG Strauss Zelnick ne s'est par ailleurs pas arrêté en si bon chemin et a confirmé que les choses sérieuses commenceraient très prochainement pour la communication de GTA 6.

Si l'on en croit le PDG de la maison mère de Rockstar, on aura des nouvelles officielles, et certainement de nouveaux aperçus du jeu, dès cet été, comme l'affirme un communiqué partagé par nos confrères d'IGN : « Nos résultats pour l'exercice 2026 ont été exceptionnels et nous sommes très confiants à l'approche de l'exercice 2027, qui s'annonce révolutionnaire pour Take-Two et l'ensemble du secteur du divertissement, avec la sortie de GTA 6 le 19 novembre et le lancement de la campagne marketing de Rockstar prévu cet été. » L'été sera très chaud cette année, ça nous changera des tonnes de leaks et autres informations non officielles. Au micro d'IGN toujours, Zelnick s'est dit très « optimiste » concernant la sortie du jeu, avec un niveau de confiance « aussi élevé que possible ». Sur le papier donc, GTA 6 ne devrait plus être repoussé, cette fois c'est la bonne visiblement.

Source : Take Two via IGN