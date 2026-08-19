Sa présentation officielle est attendue sur Netflix le 27 août 2026 à 21 heures pétantes, mais GTA 6 est déjà victime d'une nouvelle fuite d'informations. Dans la soirée d'hier et cette nuit, plusieurs images et même des clips de gameplay ont été massivement partagés sur internet, dévoilant notamment l'entièreté de la carte de GTA 6. Aussi surprenant que cela puisse être, les fans qui s'étaient lancé comme défi de la reproduire à l'aide de toutes les données officielles possibles n'étaient pas si loin de la vérité.

Que ce soit sur Reddit, X ou même Resetera, les leaks de GTA 6 sont partout et ils sont visiblement véridiques puisque les demandes de DMCA tombent à la chaîne. Malheureusement, Internet n'oublie jamais, c'est trop tard. Le groupe à l'origine de cette fuite importante de données affirme avoir fait ça pour manifester contre la sortie exclusivement numérique du jeu. Importante mise en garde toutefois, si vous jouez les curieux, nous vous invitons à faire attention aux nombreux liens pouvant amener sur des sites dangereux.

De plus il convient de prendre en compte que les différentes fuites sont tirées d'une build de GTA 6 qui daterait de 2024, si ce n'est plus, comme l'affirment aussi certains informateurs réputés comme Nate the Hate. Il est important d'assimiler que si cela peut nous donner une idée du produit final, ce n'est en rien le GTA 6 que l'on retrouvera tous au mois de novembre.

La carte de GTA 6 sera bien énorme, plus encore que ce que la communauté avait imaginé

Parmi les leaks de GTA 6, on retrouve notamment une capture de la carte complète du jeu et cette dernière s'annonce tout bonnement énorme. Elle est divisée en 5 comtés, de grandes régions qui devraient proposer des environnements très différents. Vice City et sa vaste zone urbaine occupent une grande partie de la zone Est de la carte, la ville est immense, composé de quelques îles et s'enfonce aussi un peu dans les terres.

Le nord de la carte de GTA 6 est quant à lui globalement dominé par la nature. Les premières images officielles du jeu nous avaient déjà teasé de nombreux environnements, allant des plages ensoleillées de la métropole jusqu'aux marais et autres zones boisées. Les zones maritimes prennent également une place conséquente avec de nombreuses îles de tailles variées, qui dessinent parfois de petits archipels. On note aussi plusieurs zones urbaines de taille variées disposées ici et là sur la carte, de petites localités bien moins dense que Vice City, mais qui apporteront un peu de vie dans chaque comté.

L'aéroport est quant à lui isolé au sud de la carte, au bout d'un lopin de terre qui trace une virgule dans l'océan. Pour ainsi dire, la carte de GTA 6 que l'on peut voir dans les leaks est assez proche de la conception des fans que vous pouvez voir juste ci-dessous. Ça manque peut-être de détails, et de zone urbaines, mais la communauté avait vu plutôt juste, si ce n'est que la map réelle est bien, bien plus grande encore.