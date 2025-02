Chaque jour nous rapproche de GTA 6 et, pourtant, on a encore l'impression d'en être loin. Le jeu de Rockstar est toujours prévu pour 2025, officiellement. Les rumeurs concernant son report semblent doucement s'estomper, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs quant à sa date de sortie. Une chose est sûre, l'attente est longue. Des fans ont donc décidé de prendre les devants sur l'aventure, quitte à prendre des risques.

Une plongée dans GTA 6 en avance

La communauté autour de Grand Theft Auto est très productive. Entre les jeux qui s'en inspirent très (trop ?) fortement et les créations fanmade, les occasions ne manquent de découvrir sous un nouveau jour la licence. Ainsi, certains moddeurs se sont mis en tête de reproduire la carte de GTA 6... avant sa sortie !

Parmi eux, Dark Space s'appuie sur le trailer du sixième opus pour tenter de donner vie à la map du jeu dans GTA 5. Ce projet de longue haleine est particulièrement ambitieux. Les moddeurs ont même pris le temps de chercher certains lieux réels de Floride repris par le jeu.

Nous avions déjà eu l'occasion de vous présenter le travail de Dark Space fin 2024. Il proposait alors une traversée de Leonida en hélicoptère. Depuis, le projet a encore avancé et le moddeur a eu l'occasion d'en parler avec IGN. Il annonce ainsi qu'il prévoit de partager du contenu plus avancé de sa map GTA 6 la semaine prochaine. En attendant, le créateur a montré un nouvel aperçu de l'intégration de Vice Beach et des îles vénitiennes dans GTA 5.

Bientôt les représailles de Rockstar ?

Quand on voit que Take-Two et Rockstar mettent à l'arrêt plusieurs créations fanmade ces derniers temps, cette map GTA 6 de Dark Space pourrait-elle être en danger ? Dark Space n'a pas caché son inquiétude auprès d'IGN. Cependant, la nature de son projet reste différentes d'un GTA Vice City Nextgen. Il rappelle que sa map GTA 6 reste une entreprise personnelle. Il ne s'agit pas de mettre à disposition du public tout un mod comparable à un jeu à part entière.

Le mod Vice City est un jeu entier refait dans GTA 4. Ce n'est pas bon pour Rockstar. Ça leur donne aussi une mauvaise image. Le projet Liberty City Preservation a transformé une carte entière de GTA 4 en GTA 5, éliminant ainsi le besoin pour Rockstar de faire cela. Dark Space, pour IGN

Dark Space espère donc pouvoir continuer de partager l'avancée de sa map fanmade de GTA 6 sans représailles. Dès lors que son projet ne représente pas une atteinte aux droits de Rockstar Games, il devrait être plus à l'abri que les autres projets évoqués.