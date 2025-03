Malgré le silence de Rockstar Games et Take-Two Interactive, la planète du gaming continue de discuter à plein poumon de GTA 6. Il faut dire que la nouvelle entrée dans l'une des plus célèbres licences vidéoludiques se fait grandement attendre tout en étant l'objet de bien des bruits de couloir. Cela dit, certains fans tentent de faire passer le temps en donnant vie à leur façon au futur jeu. Seulement, ce n'est pas du goût de l'éditeur. Une fois de plus, le couperet est tombé.

C'est la fin pour cette version de GTA 6

À défaut d'avoir du nouveau pour GTA 6, certains fans prennent les devants. Un certain Dark Space a par exemple entrepris de recréer la map du jeu... dans Grand Theft Auto V ! Pour ce faire, il travaillait à partir du premier trailer du jeu, des éléments déjà connus de la ville et de photos des lieux réels dont elle s'inspire. C'est un projet d'envergure sur lequel il planche depuis plusieurs mois déjà.

Cependant, vous connaissez le désamour profond de Take-Two pour le modding et les créations fanmade. Plus d'une fois, la maison-mère de Rockstar a fait tomber des mods et autres projets amateurs autour de GTA. Jusqu'à présent, Dark Space espérait que sa map-maison de GTA 6 n'ait rien à craindre. Mais, c'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme de la société.

Ainsi, le week-end dernier, le moddeur-créateur a annoncé une triste nouvelle. Malheureusement, les vidéos de sa map de GTA 6 ont été signalées par Take-Two sur YouTube. Dès lors, elles ne sont plus disponibles en ligne. C'est un coup dur pour Dark Space qui, même s'il travaillait sur ce projet pour lui, ne peut plus présenter son avancée à une communauté très en demande de telles productions. Qui plus est, il n'a reçu aucune sommation préalable de la part de l'éditeur. Aujourd'hui, quelques-uns de ses travaux sont encore visibles sur certains réseaux sociaux, comme son intégration de Vice Beach à GTA 5. C'est probablement là un des derniers témoignages publics de son travail sur ce projet de longue haleine.