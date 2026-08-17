Ce fan n'a pas attendu la sortie de GTA 6 pour explorer Leonida. Il a lui-même recréé la carte dans un autre jeu pour une expérience déjà plus vraie que nature.

Jusqu'ici, Rockstar Games tendaient à freiner toute tentative de reproduire la carte de GTA 6. Pour autant, cela n'arrête pas les fans qui, pressés de pouvoir se plonger dans cette nouvelle itération de la licence a succès, font leur propres créations. Dernier exemple en date : ce joueur de Cities Skylines 2 qui a reproduit la map de Leonida. Pensée à l'échelle 1:1, cette création s'appuie directement sur les trailers du jeu.

Il recrée Leonida de GTA 6 en 145 heures

La communauté Grand Theft Auto nous impressionne souvent par ses initiatives. Les moddeurs sont généralement les premiers auxquels ont pense alors, surtout quand ils peuvent profiter d'outils comme le framework FiveM. Mais ces créateurs ne sont pas les seuls qui valent le coup d'œil. Un joueur de city-builder nous le prouve avec sa recréation de la carte de GTA 6.

Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour... et Vice City non plus ! Noasden a consacré 145 heures de son temps a bâtir l'État de Leonida. Pour ce faire, il a mené son chantier titanesque dans un autre jeu. Aficionado de Cities Skylines 2, il a pu reproduire plusieurs zones de la région à l'échelle 1:1 :

Vice City

Vice Beahc

Leonida Keys

Port Gellhorn

Outre son envergure, ce projet brille du fait qu'il soit reproduit dans un véritable city-builder. En effet, le choix de Cities Skylines 2 permet d'avoir une idée de combien la map de GTA 6 sera vivante. Et pour cause, le jeu de Colossal Order et Iceflake Studios met en scène un véritable trafic routier. Les quartiers s'animent également, donnant toute cette impression de vie dans le jeu.

Noasden a pu réaliser cette map de GTA 6 à partir des deux trailers du jeu déjà sortis. D'après la communauté, sa marge d'erreur se situerait entre 10 et 15 %. Si cela est vrai, ça voudrait dire qu'on serait face à la reproduction la plus proche du jeu avant la sortie. Et les fans ne s'y trompent pas. En commentaire sur YouTube, plusieurs expriment leur admiration à base de « C'est incroyable » ou « C'est énorme ». Il y en a même un qui avoue que « cette vidéo [lui] donne à elle seule envie d'installer Cities: Skylines 2 ». D'ailleurs, si vous avez le jeu, vous pouvez visiter cette reproduction via l'identifiant 15346 et vous faire une idée de l'immensité du projet.