On vous avait prévenus : l’affaire opposant Rockstar à l’Independant Workers’ Union of Great Britain (IWGB) est loin d’être finie. Au contraire, même : elle ne fait que prendre de l’ampleur. Lancé il y a bientôt trois semaines, le litige opposant les créateurs de GTA 6 au syndicat britannique vise en effet à dénoncer le licenciement d’une trentaine d’employés, que l’IWGB considère comme étant « abusif ». Et Rockstar a beau continuer à affirmer le contraire, ce n’est visiblement pas l’avis des développeurs, qui se joignent eux aussi à la bataille.

Les développeurs de GTA 6 apportent leur soutien à leurs anciens collègues

En marge des manifestations qui font rage depuis des jours devant les locaux de Rockstar North à Édimbourg, nous apprenons ainsi que 220 développeurs de GTA 6 se sont associés pour rédiger une lettre commune, qui exige la réintégration immédiate de tous leurs collègues licenciés auprès de la direction. Un geste fort, donc, qui témoigne de l’entraide qui règne entre les membres de la compagnie, qui sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à dénoncer les conditions de travail auxquelles ils sont confrontés depuis plusieurs années.

Pour l’heure, cela n’empêche cependant pas Rockstar de camper sur ses positions. Car si l’IWGB persiste à dire que les employés en question ont été licenciés en raison de leur activité syndicale, le studio, lui, assure au contraire qu’ils l’ont été pour avoir révélé des informations confidentielles sur des forums publics. Qui a raison, qui a tort ? L’avenir nous le dira. En attendant, le soutien apporté par les 220 employés internes représente toutefois un gros rebondissement, qui montre que les développeurs de GTA 6 sont plus que déterminés à faire bouger les choses.

Et la multiplication des manifestations au sein de différentes villes tend d’ailleurs d’autant plus à le prouver. Car loin de se limiter à Édimbourg, les protestations liées à cette affaire se sont depuis étendues à des villes comme Paris et Londres, où des employés se sont réunis devant les locaux de Take-Two Interactive pour apporter leur soutien. Et cela ne fait que commencer. D’autres mouvements ont d’ores et déjà été annoncés pour le 18 novembre, ce qui tend à rendre la situation encore plus compliquée pour les créateurs de GTA 6.

Source : IWGB