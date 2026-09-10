Annoncées la semaine dernière, les éditions limitées de la manette PS5 aux couleurs de GTA 6 sont désormais disponibles à la précommande, mais il va falloir faire très vite.

À l’approche de la sortie de GTA 6, les choses s’emballent définitivement du côté de chez Rockstar Games. En effet, cela aura peut-être pris du temps, mais la machine marketing est désormais lancée comme il se doit. Nous en avons eu la plus belle des preuves dès la fin du mois d’août avec la diffusion du premier gameplay officiel du jeu, mais aussi la semaine dernière lors du State of Play, où deux éditions limitées de la manette DualSense ont été annoncées pour les joueurs PS5. Et bonne nouvelle : celles-ci sont désormais disponibles à la précommande.

Les manettes PS5 aux couleurs de GTA 6 sont disponibles en précommande

Comme annoncé par PlayStation, c’est aujourd’hui que les manettes aux couleurs de GTA 6 commencent à faire leur arrivée au sein des catalogues des différents revendeurs participants, où elles peuvent désormais être précommandées. Mais vous vous en doutez, qui dit éditions limitées dit nécessairement qu’il va falloir faire vite pour en profiter, même si des mesures ont été mises en place pour éviter que les scalpeurs ne s’en donnent à cœur joie. En particulier pour le modèle blanc, désormais disponible chez Micromania.

En effet, au-delà de réserver son achat aux possesseurs de la Mégacarte et de le limiter à une manette par personne, la firme indique que les précommandes se feront uniquement en magasin, de sorte à éviter d’éventuelles combines en passant par leur site internet. Vous l’aurez compris, donc : si la manette GTA 6 blanche, qui « représente Vice City à l’aube, de son sable blanc et son ciel pastel à tout son glamour décontracté » vous intéresse, il va falloir vous déplacer directement dans la boutique la plus proche de chez vous.

Vous n’avez pas envie de vous déplacer ? Dans ce cas, d’autres revendeurs la proposent à l’achat directement sur leur site internet, au tarif de 84.99€. Voici où vous pouvez trouver la manette GTA 6 actuellement :

La version noire disponible en exclusivité sur la boutique de PlayStation

Pour ce qui est de la DualSense noire, quant à elle pensée pour « personnifier l’énergie des nuits iconiques de Vice City », les précommandes se feront en revanche uniquement sur la boutique PlayStation Direct, où elle est proposée en exclusivité. Mais là encore, il va falloir se battre pour espérer en obtenir une, puisque la file d’attente est déjà pleine à craquer de fans de GTA 6 et autres joueurs voulant absolument obtenir leur manette collector. Si jamais vous souhaitez quand même tenter l’aventure, voici le lien pour pouvoir en profiter :

Notez qu’un compte PSN est nécessaire pour pouvoir acheter directement sur la boutique de PlayStation et que dans un cas comme dans l’autre, les manettes GTA 6 ne seront disponibles qu’à la sortie du jeu, le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series.