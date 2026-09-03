GTA 6 s'est invité au State of Play de ce 3 septembre 2026 pour faire une belle surprise aux joueurs PlayStation, qui auront probablement envie de se l'arracher.

Si GTA 6 n'a pas montré de nouveau gameplay à l'occasion de la conférence State of Play de ce 3 septembre 2026, PlayStation a tout de même souhaité accueillir le titre tant attendu de Rockstar Games pour proposer un accessoire que certains fans risquent de vouloir ajouter à leur collection : de nouveaux modèles de manette PS5 DualSense, qui sera disponible en précommande à partir du 10 septembre 2026.

GTA 6 exhibe de nouvelles manettes PS5 au State of Play de septembre 2026

En attendant la sortie de GTA 6 le 19 novembre 2026, PlayStation a donc annoncé deux modèles de la manette PS5 DualSense en édition limitée. Dès le premier coup d’œil, impossible de se tromper sur l'affiliation avec le titre de Rockstar Games et l'iconique Vice City dans laquelle il va se dérouler. Les deux modèles présentent respectivement un design noir ou blanc, avec le bleu et violet des nuits chaudes de Vice City.

Bien sûr, ce n’est pas qu’un objet de collection en lien avec GTA 6. On retrouve toutes les fonctionnalités de la DualSense : retour haptique précis, gâchettes adaptatives, haut-parleur intégré et prise casque 3,5 mm. La manette embarque aussi un micro, un capteur de mouvement 6 axes et un port USB-C pour jouer tout en rechargeant. De quoi profiter pleinement de l’immersion propre à la PS5.

Autre bonne nouvelle, ces manettes PS5 aux couleurs de GTA 6 ne se limitent pas à la console de Sony. Elles fonctionnent aussi sur PC, Mac, Android et iOS grâce au Bluetooth ou en filaire. S'il faudra attendre la sortie de GTA 6 le 19 novembre 2026 pour les recevoir, il sera possible de les précommander à partir du 10 septembre 2026. S'agissant de modèles en édition limitée, il ne faudra pas tarder pour se les offrir.

Source : PlayStation sur YouTube