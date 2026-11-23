Quatre jours après sa sortie, GTA 6 reçoit déjà une première mise à jour post-lancement, mais d'une façon qui sort des sentiers battus, voici ce qu'il faut en retenir.

Quatre jours à peine après sa sortie, GTA 6 reçoit son premier patch post-lancement. Estampillée 01.002.002 sur PS5 et 1.0.2.2 sur Xbox Series X|S, cette mise à jour est déployée depuis ce lundi 23 novembre selon un calendrier pour le moins inhabituel. Taille du téléchargement, déploiement par vagues, contenu : on fait le point.

GTA 6 reçoit par vagues une première mise à jour post-lancement

Plusieurs joueurs PS5 et Xbox Series ont rapporté le lancement d'une mise à jour de GTA 6. Sur PS5, celle-ci pèse environ 600 Mo, contre 1,6 Go sur Xbox Series, soit largement moins que le compte massif de plus de 200 Go requis pour le jeu complet. On parle cependant de plusieurs joueurs et non de tout le monde, puisque Rockstar ne la distribue pas en même temps, mais en trois vagues successives :

33 % des joueurs peuvent la télécharger dès maintenant ; 66 % des joueurs y auront accès environ trois heures plus tard ; la totalité des joueurs pourra l'installer au bout de six heures.

L'objectif est évident : éviter que les serveurs ne s'écroulent sous l'afflux de millions de téléchargements simultanés de la dernière mise à jour de GTA 6. On ignore en revanche si la répartition se fait par région ou de manière aléatoire. Rockstar avait cela dit déjà eu recours à une méthode similaire pour la 01.002.000, déployée en deux moitiés espacées d'environ onze heures.

Si votre PS5 ou Xbox Series ne propose toujours rien, armez-vous donc de patience ou forcez la vérification. Pour ce faire :

Sur PS5 : Rendez-vous sur l'icône du jeu ; Appuyez sur Options puis sélectionnez « Rechercher une mise à jour ».

Sur Xbox : Direction la section « Gérer le jeu et les extensions », puis onglet Mises à jour.



Qu'attendre de la dernière mise à jour de Grand Theft Auto 6 ?

C'est là que le bât blesse : Rockstar n'a publié aucune note de patch pour cette nouvelle mise à jour de GTA 6, et l'éditeur ne l'a même pas annoncée officiellement. Une habitude, puisque les deux mises à jour précédentes étaient elles aussi arrivées sans le moindre détail. Il faut donc en l'état se contenter de déductions, en attendant une éventuelle communication du studio.

Avec un poids d'à peine 600 Mo sur PS5 et un déploiement aussi rapide après la sortie, inutile d'espérer de nouvelles activités ou des ajouts de contenu sur GTA 6. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un patch de stabilité, destiné à corriger les premiers problèmes remontés par les joueurs depuis le 19 novembre 2026.

Si GTA 6 a été globalement encensé par la critique, son lancement n'a pas été exempt de soucis techniques. Voici les problèmes les plus signalés que la mise à jour pourrait corriger :

Les plantages sur PS5 avec le code d'erreur CE-108255-1.

avec le code d'erreur CE-108255-1. Les crashs sur Xbox Series X|S , dont certains ont fait perdre plusieurs heures de progression malgré la sauvegarde automatique.

, dont certains ont fait perdre plusieurs heures de progression malgré la sauvegarde automatique. Les niveaux de recherche qui ne disparaissent plus pendant des heures, ou seulement en faisant dormir leur personnage.

pendant des heures, ou seulement en faisant dormir leur personnage. Les bugs de collision et de physique , comme des personnages coincés dans le sol après un tir de taser, ou des avions qui traversent les immeubles.

, comme des personnages coincés dans le sol après un tir de taser, ou des avions qui traversent les immeubles. Les bugs bloquants en mission, qui empêchent purement et simplement de progresser dans l'histoire de GTA 6.

En attendant d'en savoir plus, un conseil : installez la mise à jour dès qu'elle est disponible et, par précaution, pensez à sauvegarder manuellement après chaque mission. Nous tâcherons de mettre cet article à jour si Rockstar dévoile le contenu exact de la dernière mise à jour de GTA 6.

© Rockstar Games

Source : PlayStation Game Size sur X.com