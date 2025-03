Face au silence assez insistant de Rockstar Games et Take-Two, à l'exception de quelques déclarations de son PDG Strauss Zelnick, autour de GTA 6, ne reste pour l'heure que les spéculations pour les fans et les analystes afin de les aider à patienter. Attendu a priori toujours pour la fin de cette année, le prix d'un jeu attendu comme un tremblement de terre au sein de l'industrie refait parler de lui pour encore faire transpirer les ménages. À la différence que ce n'est pas cette fois l'estimation d'analystes qui est en cause, mais directement l'affichage du jeu sur un site de ventes. Explications.

Opération de braquage en ligne sur GTA 6 ?

Progressivement, le prix des jeux aux énormes budgets n'a fait qu'augmenter au fil des années, passant aujourd'hui à 80 euros, principalement sur les consoles dernière génération. Une hausse qui ne permettrait cependant pas, selon certains éditeurs/développeurs, de rentrer dans leur frais, les coûts de développement pouvant parfois largement dépasser les centaines de millions d'euros/dollars. Comme Red Dead Redemption 2 en 2018, on attend le fameux GTA 6 de Rockstar comme un nouveau titre totalement démesuré dans son échelle et son budget. À tel point que nombre d'analystes pense qu'il pourrait s'agir du premier jeu à dépasser la barre dangereusement symbolique des 100 euros à sa sortie, qui ne dispose toujours pas de date fixe.

Voilà que le site suisse Brack.ch est venu jeter un proverbial pavé dans la mare en affichant GTA 6 sur PS5 à 99 francs suisses, soit effectivement environ 102 euros, en faisant la conversion, ou 112 dollars. Vous pouvez en faire le constat via la capture d'écran ci-dessous, puisque l'offre n'est désormais plus listée sur le site, mais son URL existe encore bel et bien. D'autant qu'il s'agissait d'une page produit très sommaire, ne montrant pas la jaquette du jeu, toujours pas connu aujourd'hui, et seulement le tant désiré nom « GTA 6 ».

Comme de nombreux analystes en attendant une annonce officielle, gageons que le site s'était fendu d'une spéculation pour tester les eaux et voir la réaction de potentiels clients. Il faudra en effet continuer de patiemment attendre que Rockstar Games et Take-Two se manifestent pour véritablement connaître le fin mot de l'histoire autour de l'un d'un GTA 6 qui figure probablement parmi les jeux les plus attendus de tous les temps. Seul l'avenir nous apportera donc les réponses tant espérées.

© Brack.ch

Source : Brack.ch (page produit depuis supprimée)