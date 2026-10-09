Rockstar Games vient d'annoncer que la liste de radios de GTA 6 serait la plus longue que la licence ait connu et a même dévoilé le nom des premières stations.

Après plusieurs fuites et rumeurs, Rockstar Games a enfin évoqué publiquement les radios de GTA 6. Non seulement la firme étoilée annonce une grande première pour la licence, mais nous donne déjà un avant-goût de ce qui nous attendra. Découvrez l'ambiance qui rythmera vos trajets sur les routes de Vice City et Leonida.

La plus grande liste de radios de la saga Grand Theft Auto

Dès le départ, il a été clair que la musique aurait une grande importance dans GTA 6. Jason et Lucia croiseront notamment la route de producteurs de musiques et jeunes artistes. Alors, quelques semaines après avoir dévoilé les premiers morceaux officiels du jeu, Rockstar Games donne un nouvel avant-goût de l'ambiance sonore qui rythmera la partie à travers les stations de radio.

Comme chaque jeudi depuis septembre, Rockstar a fait une annonce hier. Cette fois, la firme étoilée a tout bonnement confirmé que GTA 6 aurait la plus longue liste de stations de radio jamais vue à ce jour dans la licence. En plus de ça, elle promet un large échantillon de genre représenté, du rock au metal, de la musique latine à la pop, sans oublier non plus les stations dédiées aux talk-shows et aux podcasts. Pour rappel, nous en comptions 22 sur GTA 5.

Grand Theft Auto VI proposera la sélection de stations de radio la plus longue et la plus variée à ce jour.

Cocoteo, Back Country... Les 6 premières radios de GTA 6

Qui se souvient des moments passés sur la route à écouter DJ Cara animer Non Stop Pop ou Big Boy passer les meilleurs sons hip-hop sur Radio Lost Santos dans dans Grand Theft Auto 5 ? D'épisode en épisode, les stations de radio ont pris de l'importance dans la licence et le prochain épisode va les emmener encore plus loin. Rockstar Games vient justement de dévoiler les 6 premières radio de GTA 6 :

AfroBank FM : station de musique africaine (amapiano, 3-step...) animée par Burna et Palmsy

station de musique africaine (amapiano, 3-step...) animée par Burna et Palmsy Back Country Radio : station de musique country et old school, qui propose aussi des reportages météo depuis les marais

: station de musique country et old school, qui propose aussi des reportages météo depuis les marais Cocoteo FM : station de musique latine (bachata, merengue, dembow, reggaeton...) animée par El Martillo et La Gata

: station de musique latine (bachata, merengue, dembow, reggaeton...) animée par El Martillo et La Gata Dirty South Classics : station musique urbaine (rap, hip-hop) animée par Trick et Trina

: station musique urbaine (rap, hip-hop) animée par Trick et Trina Flash FM : station de musique Pop animée par Robyn et Alex

: station de musique Pop animée par Robyn et Alex The Chamber 106.6 : station de musique rock et metal surtout, animée par DJ Kerry et DJ Tom











© Rockstar Games

Enfin, on devrait avoir droit à quelques surprises. Après Cara Delevingne pour camper de DJ Cara sur GTA 5, il se murmure que d'autres personnalités de taille prêterait leur voix à GTA 6. Selon les leaks, la chanteuse Lana Del Rey animerait la radio Back Country et le chanteur Bad Bunny, lui, serait l'un des animateurs de Cocoteo FM. On attend plus qu'une annonce officielle maintenant.