En plus de montrer de nombreuses séquences cinématiques et de gameplay, l'aperçu de GTA 6 partagé d'abord sur Netflix puis YouTube a également permis de découvrir une partie de la bande-son du titre à venir le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Avec de grands noms de la musique comme Phil Collins, le prochain épisode de la saga Grand Theft Auto ne devrait pas déroger à la règle et proposer une BO d'exception.

Une bande-son de GTA 6 de qualité portée par des artistes comme Phil Collins ou encore Def Leppards...

En plus de proposer une simulation de grand banditisme, la série des Grand Theft Auto a toujours eu à cœur de proposer différentes stations de radio aux styles de musique très variés, et surtout avec des artistes de renom. Si on se base sur les quelques morceaux entendus dans la récente présentation de gameplay de GTA 6, celui-ci devrait ainsi continuer cette tradition.

En témoigne notamment la présence de la chanson de 1984 Against All Odds de Phil Collins dans GTA 6, alors que le célèbre chanteur avait fait une apparition virtuelle sur scène dans le jeu Vice City Stories pour y chanter In the Air Tonight. Rockstar Games a donc décidé de rendre hommage à cet easter egg sur son prochain jeu qui nous fait revenir à Vice City après toutes ces années. Le reste de la bande-son déjà confirmée de GTA 6 n'est pas en reste, comme vous pouvez le voir avec la liste ci-dessous.

Les musiques confirmées par la présentation de gameplay de Grand Theft Auto 6

Aluna, Jayda G's "Mine O' Mine"

Birdman and Lil Wayne's "Pop Bottles"

Captain & Tennille's "But I Think It's a Dream"

Chimbala, Omega's "Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One"

Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)'s "Off The Grid"

Cliff Richard's "Devil Woman"

Def Leppard's "Love Bites"

Depeche Mode's "People Are People"

Elderbrook, Bob Moses' "Inner Light"

Kodak Black's "Skrilla"

Phil Collins' "Against All Odds (Take a Look at Me Now)"

Prefab Sprout's "Cars and Girls."

Sexyy Red's "Pound Town"

The Bellamy Brothers "Let Your Love Flow"

Source : GTA 6 sur YouTube