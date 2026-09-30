Comme les précédents épisodes de la série, GTA 6 devrait nous offrir une grande liberté et de facto plusieurs activités. Certaines seront certainement liées à la trame narrative, comme les braquages, mais d'autres pourraient être totalement secondaires. C'est d'ailleurs là tout le sel de l'expérience, ces petits à-côtés qui ne servent finalement qu'à passer le temps et à renforcer la sensation de liberté et de réalisme. Lors de sa couverture exceptionnelle du jeu, Game Informer a dévoilé certaines des activités disponibles dans le jeu, dont certaines inédites.

GTA 5 proposait déjà des dizaines de choses à faire en dehors de sa quête principale, et certaines des activités proposées sont même devenues iconiques, comme les braquages ou encore le vol de voiture, forcément. GTA 6 devrait sensiblement augmenter le nombre de choses à faire, d'autant que la taille de la carte sera près de deux fois plus grande avec des environnements très différents.

Combien il y aura d'activités dans GTA 6 ?

Sports nautiques, sensations fortes, activités criminelles… GTA 6 proposera des activités variées allant du billard à la plongée en passant par les balades en kayak ou encore le vol de voiture et même le base jump. Il y aura de quoi faire, bien que l'on ne sache pas encore dans quelle proportion on pourra profiter de tout ça. Il n'a pas encore été confirmé si ces activités seront complètement libres ou si elles apporteront quelque chose ou non. On peut par exemple imaginer que les activités sportives impacteront notre physique notamment.

À l'heure où ces lignes sont écrites, on ne sait pas exactement combien il y aura d'activités au total. On peut toutefois en comptabiliser plus d'une vingtaine pour le moment. Certaines ont été aperçues lors des différentes présentations du jeu, et 12 ont été confirmées par Game Informer dans sa couverture spéciale du 30 septembre 2026.

La liste de toutes les activités confirmées dans GTA 6

Liste mise à jour le 30/09/2026

Activités criminelles

Braquage

Vol de voiture

Activités de loisir dans GTA 6

Base jump / parachute

Basket

Billard

Bronzage

Catch amateur

Étude des animaux de la région et interaction (caresser, nourrir, etc.)

Mini-golf

Pêche

Regarder la TV

Sport en salle

Stand de tir

Trottinette

Zoo

Sport auto

Course de motocross

Course de rue, tout-terrain et sur circuit

Activités nautiques dans GTA 6

Hydroglisseur

Jet-ski

Kayak

Plongée dans des grottes

Plongée sous-marine

Snorkeling

Activités nocturnes

Boîtes de nuit

Club de strip-tease

Jeux d'argent

Quelles sont les activités inédites de GTA 6 ?

Certaines activités déjà confirmées pour GTA 6 n'ont encore jamais été vues dans la licence, notamment le mini-golf ou encore la pêche. Précisons toutefois que l'on ne sait pas encore s'il sera possible d'en profiter en toute liberté ou si certaines ne sont par exemple liées qu'à une séquence précise du jeu. Toujours est-il que ce qui suit n'a jamais été rendu possible dans un précédent GTA.

Bronzage

Catch amateur

Étude des animaux et interactions (caresser, nourrir)

Hydroglisseur

Kayak

Mini-golf

Pêche

Plongée dans des grottes

Snorkeling

Zoo

Peut-on faire les activités en couple ?

GTA 6 propose une vraie dynamique de couple à la Bonnie & Clyde avec ses deux personnages jouables. Il a bien été confirmé que Jason et Lucia pourront partager des moments à deux et faire plusieurs activités en couple, ce qui leur permettra d'ailleurs de renforcer leur lien. Il n'a toutefois pas été précisé si elles seront toutes faisables en duo, ni à quelle fréquence.