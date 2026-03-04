Vous attendez GTA 6 avec impatience ? Alors vous devriez jeter un œil à Samson, un nouveau GTA-like à venir qui promet toutefois de se distinguer de la formule de Rockstar Games.

Dans un monde idéal, nous ne serions actuellement plus qu’à un trimestre de la sortie de GTA 6. Malheureusement, la réalité étant ce qu’elle est, c’est finalement avec plusieurs mois supplémentaires de retard qu’arrivera le prochain jeu de Rockstar Games, qui n’en finit plus de faire languir ses fans. La bonne nouvelle, cependant, c’est que les amateurs de GTA-like pourront peut-être trouver de quoi consoler leur peine avec Samson, le premier jeu de Liquid Sword, dont la sortie est désormais plus proche que jamais.

« Samson n’est pas GTA », assure le créateur du jeu

En effet, l’information est tombée il y a tout juste quelques jours : ce nouveau jeu assez prometteur sortira officiellement le 8 avril 2026 sur PC, et a d’ailleurs profité de cette bonne nouvelle pour se dévoiler plus en détails au travers d’une grosse vidéo de dix minutes de gameplay posté par IGN. L’occasion alors, pour les joueurs, d’en découvrir plus sur ce que certains décrivent déjà comme un concurrent à GTA 6, même si le créateur du jeu l’assure : Samson n’a aucunement la prétention de rivaliser avec les jeux de Rockstar.

« Je ne veux empêcher personne de comparer Samson à n’importe quel jeu, y compris GTA. Cela dit, Samson n’est pas GTA, et ce n’est pas un AAA » insiste Christofer Sundberg à ce sujet dans les colonnes de Wccf Tech. « Il s’agit d’un jeu à budget moyen axé sur l’intensité plutôt que sur l’ampleur, et dont le prix est fixé en conséquence ». Car pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le titre sera effectivement proposé à 24.99$ seulement, pour une durée de vie estimée à une dizaine d’heures pour la quête principale, et plus de 25h pour l’ensemble du contenu.

Un GTA-like dans la forme, mais avec une approche unique

D’ailleurs, loin de se cantonner au type d’aventure proposé par les titres de Rockstar, Samson entend mettre l’accent sur quelque chose de plus spécifique durant son expérience. « L’une des caractéristiques distinctives qui ressort, c’est la boucle du jeu autour de la dette, qui n’est pas l’histoire principale. C’est une boucle qui plane constamment au-dessus de votre tête » explique le créateur de Samson. « Je trouve cela très stressant, mais d’une manière amusante. Et tous ceux qui ont déjà été harcelés par des agents de recouvrement […] connaissent ce sentiment ».

« Une fois que vous avez compris qu’il n’y a pas d’autre solution, vous devez planifier vos sessions de jeu en conséquence afin d’équilibrer les missions lucratives et les missions scénarisées. Donc en résumé, la pression est unique pour un jeu comme celui-ci, et on la ressent vraiment » conclut-il, avant d’indiquer que le studio a également fait en sorte d’ajouter sa touche personnelle à toutes les mécaniques de Samson. De quoi appuyer le côté singulier de ce nouveau titre, donc, qui pourrait contribuer à faire patienter les joueurs en attendant que GTA 6 n’arrive.

Pour rappel, ce nouveau titre signé d'un ancien développeur de Just Cause et Mad Max nous placera dans la peau de Samson, un homme endetté dont la sœur a été kidnappée par de dangereux criminels. De retour dans l’un des quartiers les plus difficiles de la ville de Tyndalston, le protagoniste doit donc faire tout son possible pour éponger ses dettes au plus vite, quitte à recourir à une violence sans merci et à affronter tous les dangers possibles pour y arriver. Et tout cela sera donc à découvrir dès le mois prochain dans Samson.

Source : Wccf Tech