À la veille de son nouvel événement, GTA 6 voit enfin Rockstar Games sortir du silence. Le studio étoilé prend la parole pour réagir aux leaks massifs.

Après une semaine à crouler sous les vidéos officieusement partagées en ligne de GTA 6, Rockstar Games avait maintenu un silence digne. Alors que l'enquête suit son cours pour démasquer la ou les personnes qui se cache derrière l'entité Cyberleek, responsable des leaks du jeu, le studio publie enfin un communiqué pour partager son désarroi et encourager le public à rester attentif aux contenus officiels et à la sortie prévue en novembre prochain.

L'équipe de GTA 6 heurtée par les leaks

« Nous savons que vous êtes nombreux à avoir attendu que nous réagissions aux événements de la semaine passée ». Voilà comment débute le communiqué de Rockstar, faisant évidemment références aux multiples leaks qui n'en finissent plus de pulluler sur la toile jour après jour. Le studio poursuit ainsi :

Ce serait un euphémisme de dire que voir le gameplay de Grand Theft Auto VI fuiter de cette manière a été un crève-cœur pour notre équipe. Ce n'est évidemment pas de cette façon que nous voulions que vous voyiez le jeu après tout ce temps. Rockstar Games.

Après le récent article de Bloomberg qui révélé la frustration et l'épuisement des équipes, c'est au tour de Rocsktar de s'exprimer directement sur la situation. « Nous sommes navrés que ça prenne tant de temps », admet le studio au regard de stratégie de communication silencieuse et événementielle appliquée pour GTA 6. Il a bien conscience que c'est long pour le public d'attendre chaque nouvelle présentation.

Mais Rockstar l'assure, « on y est presque ! », le développement de GTA 6 touchera prochainement à sa fin. Une manière de rassurer le public sur le fait que la date de sortie ne bougera pas. D'ailleurs, la firme étoilée regrette « que l'expérience de jeu prévue puisse désormais être affectée par certains spoilers », faisant non seulement écho aux leaks mais aussi peut-être à une crainte que des éléments scénaristiques finissent par être dévoilés avant le lancement. L'équipe espère alors « que chacun voudra bien patienter pour découvrir le jeu en lui-même le 19 novembre ».

Le rendez-vous est maintenu sur Netflix

« Nous sommes vraiment impatients que tout le monde découvre le large aperçu demain ». Rockstar Games rappelle dans son communiqué que ce jeudi, nous aurons droit à un nouveau trailer détaillé de GTA 6. « Cela a pris plus de temps que prévu pour le préparer », concède l'équipe. Cependant, elle tient à rassurer :

Comme pour tout ce que nous faisons, nous savons que nous devons dépasser vos attentes et nous sommes déterminés à être à la hauteur de ce que vous attendez et méritez. Rockstar Games.

Le rendez-vous est donc maintenu pour cette nouvelle présentation qui marquera un précédent dans l'histoire de la licence. Pour la première, Rocsktar Games s'est associé à une plateforme de SVOD pour dévoiler en avant-première le prochain trailer de GTA 6, avant de le rendre disponible à tous sur les autres services vidéos et réseaux sociaux. Voici où et quand le voir en France métropolitaine :

27 août 2026 , 21 heures sur Netflix

, 21 heures sur 28 août 2026, 3 heures sur YouTube et le site de Rockstar