GTA 6 est une nouvelle fois victime de leaks et c'est un développeur de longue date qui en est l'auteur cette fois. L'occasion pour nous de voir que le jeu promet toujours d'être très réaliste.

C'est assurément le plus gros rendez-vous de l'année prochaine, GTA 6 est au centre de toutes les attentes et la moindre nouvelle le concernant fait rapidement flamber Internet. Il faut dire que jusqu'ici la communication de Rockstar est assez timide si l'on met de côté les quelques trailers pour nous annoncer ses dates de sortie et ses reports. Et si le jeu refait parler de lui aujourd'hui, c'est une fois de plus à cause d'un vilain leak qu'on doit à un employé de chez Rockstar.

GTA 6 a encore leaké, et c'est la faut d'un développeur cette fois

Décidément, GTA 6 aura plus souvent été victime de leaks qu'il n'aura eu de vidéos officielles. Ce week-end, le jeu a une fois de plus fait l'objet de fuites, mais cette fois c'est un employé de Rockstar, Ben Chue, qui y travaille depuis plusieurs dizaines d'années. Le développeur spécialisé dans l'animation a fait un portfolio vidéo comprenant plusieurs séquences de jeu comme Red Dead Redemption 2, Max Payne 3 ou encore GTA 5, mais aussi et surtout ce qui semble être GTA 6.

Sur la vidéo qui circule sur Internet, on peut en effet apercevoir deux courts passages qui sont sans aucun doute tirés de GTA 6. Le premier met en scène un homme qui utilise un vélo et le dépose dans un parking. Le second passage est bien plus parlant. Il nous fait voir une silhouette féminine qui rappelle grandement la protagoniste du jeu, Lucia, qui se tient sur le toit d'un pick-up et en descend en passant par la remorque.

Un jeu qui s'annonce réaliste

Des séquences prototypes qui ne disent pas grande chose, mais témoignent une fois encore du souci du détail des animations qui, même en l'état, semblent très réalistes. Le PDG de 2K, la maison mère, n'a eu de cesse de le répéter : GTA 6 sera très réaliste et vise la perfection. Ça passe évidemment par les animations qui se doivent d'être le plus crédibles possible. Comme on a pu le voir dans les différents trailers, les promesses semblent être tenues, en tout cas sur le papier. Reste maintenant à voir ce que ça donnera en jeu réellement.

Pour ça il va falloir attendre encore un moment puisque GTA 6 n'est attendu que pour le mois de novembre 2026 aux dernières nouvelles, et si l'on a bien envie de rester optimiste, on n'est pas à l'abri d'une énième report. En attendant, on espère bien que le jeu se dévoilera davantage, par le biais de réelles séquences de gameplay cette fois.