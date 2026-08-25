Malgré les mesures mises en place par Rockstar Games après les leaks de 2022, GTA 6 fait de nouveau l’objet de fuites majeures, et le moral des employés en prend un sacré coup.

Pour Rockstar Games, cette semaine aurait dû représenter une nouvelle étape majeure dans la communication autour de GTA 6. En effet, pour la première fois depuis l’annonce du jeu il y a maintenant trois ans, le studio se prépare à nous offrir un « aperçu étendu » du titre dans le cadre d’un partenariat exceptionnel organisé avec Netflix ce jeudi 27 août à 21h (heure française). Mais c’était sans compter la nouvelle vague de leaks lancée la semaine dernière, qui est quelque peu venue gâcher la fête pour Rockstar, dont les équipes « sont furieuses ».

Les créateurs de GTA 6 « frustrés et épuisés » par les leaks

C’est en tout cas ce qu’a pu nous apprendre Jason Schreier dans un nouveau rapport récemment publié dans les colonnes de Bloomberg, où il dit avoir eu l’occasion de s’entretenir avec l’un des développeurs de GTA 6, dont l’identité a bien entendu été tenue secrète. « Les dirigeants de Rockstar et de nombreux employés sont furieux », affirme ainsi le journaliste conformément aux informations qu’il a pu recueillir. « Non seulement parce que leur jeu est devenu une cible très médiatisée, mais aussi parce que c’est la deuxième fois que GTA 6 fait l’objet d’une fuite majeure ».

Car rappelons qu’avant les dernières fuites perpétrées par CYBERLEEK, qui affirme faire cela pour défendre les intérêts des consommateurs à une époque où ceux-ci sont de plus en plus lésés par les grandes corporations, le titre de Rockstar avait en effet été victime de fuites sans précédent dans l’histoire du studio en septembre 2022. Et le fait est que malgré tous les changements apportés depuis au sein de la compagnie en matière de sécurité, cela n’a pas empêché le phénomène de se reproduire à seulement trois mois de la sortie de GTA 6.

« Certains employés de Rockstar se sentent frustrés et épuisés », révèle alors Schreier. « Il est particulièrement frustrant que, malgré ces mesures de sécurité, cela se soit produit une nouvelle fois ». Même si, pour l’heure, les leaks en question ne semblent heureusement pas être en mesure de bouleverser les plans marketing du studio. D’ailleurs, tout au long de la semaine, Rockstar aurait fait tout son possible pour remonter le moral de ses troupes, en promettant que cela n’entachera en rien « l’excellent travail » accompli par les équipes sur GTA 6 jusqu’à présent.

© Rockstar Games et Take-Two Interactive

L’identité du leakeur toujours inconnue, la poursuite continue

Reste que pour l’heure, la recherche du mystérieux CYBERLEEK se poursuit, et que chez Take-Two Interactive, « tout le monde est sur le pont » pour débusquer l’auteur de ces fuites ainsi que son origine. Car à en croire certains des extraits publiés jusqu’à présent, il semblerait que le leakeur ait en sa possession une version complète du jeu sur Xbox Series, ce qui est une situation pour le moins alarmante pour les créateurs de GTA 6. D’où l’ampleur du dispositif mis en place par l’éditeur, bien décidé à mettre un terme aussi vite que possible à cette tragique situation.

En attendant, le travail continue toutefois pour les équipes de Rockstar, qui sont actuellement entrées dans la dernière ligne droite du développement du jeu. Ces prochaines semaines, la communication autour de GTA 6 devrait ainsi s’accélérer pour nous conduire jusqu’à la sortie du jeu, qui reste prévue pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Et cela commencera comme prévu dès cette semaine avec ce qui pourrait bien être la première présentation officielle du gameplay de GTA 6, à retrouver en avant-première sur Netflix et sur YouTube six heures plus tard.

Source : Bloomberg