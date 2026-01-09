Alors que la sortie de GTA 6 approche enfin, les spéculations se poursuivent et de nouveaux leaks pourraient bien avoir révélé des éléments-clés du prochain hit de Rockstar Games.

Sauf cas d'un éventuel nouveau report, ce sera incontestablement le plus grand événement vidéoludique de l'année. La sortie de GTA 6 est attendue depuis tellement longtemps et avec une telle ampleur que le succès est garanti sans l'ombre d'un doute. Cependant, beaucoup d'inconnus entourent encore le titre. Mais c'est sans compter les nouveaux leaks qui surgissent grâce à la nouvelle affaire judiciaire de Rockstar Games. S'ils sont avérés, attendez-vous à de grosses surprises pour la licence.

Rockstar revient sur des leaks de 2023

C'est une affaire qui a fait grand bruit ces derniers mois, et à raison. Rockstar est en plein litige contre d'anciens employés résidant au Royaume-Uni et au Canada, licenciés pour violation des clauses de confidentialité. Le studio les accusent d'avoir partagé sur un serveur Discord privé des informations sensibles concernant, entre autres, GTA 6. Sauf que l'engagement de poursuites pourraient bien mettre en lumière encore plus d'éléments du jeu.

En effet, au cours de l'audience, les représentants de Rockstar rappelle la tolérance zéro face aux leaks. Ils rappellent avoir procédé au renvoi d'un employé aux États-Unis en 2023 pour des informations sur GTA 6 partagées sur les réseaux sociaux. Or, cette précision vient remettre un coup de projecteur sur cette fuite qui remonte à il y a trois ans, laissant supposer qu'il y aurait une part de vérité dans ce qui avait été révélé.

Même Jason n'a pu éviter ces fuites de GTA 6

Rappelez-vous : en 2023, cet ancien employé de Rockstar Games s'était confié sur des éléments du potentiel scénario de GTA 6. Peu pris au sérieux à l'époque, d'aucuns commencent à se dire qu'il n'avait peut-être pas si tort après les déclarations du studio. Ces leaks concernent tout particulièrement le personnage de Lucia et son passé carcéral, mais aussi les mécaniques de gameplay.

D'après ces leaks, Lucia, l'une des deux protagonistes de GTA 6, aurait eu un enfant. Sauf qu'elle l'aurait abandonné, encore nourrisson, pour participer au braquage d'une banque. Sauf que cela aurait mal tourné, la conduisant en prison. À sa sortie, elle aurait rencontré Jason, l'autre protagoniste. Ensemble, ils auraient planifié un autre braquage avant de tomber amoureux. Ils auraient ainsi continué leurs coups, nous entraînant jusqu'à l'histoire même du jeu.

Les leaks ne s'arrêtent pas là. D'autres détails sur le gameplay cette fois avaient été partagés à l'époque. L'employé avait expliqué que GTA 6 proposerait des mécaniques d'enquête. Nous serions alors amenés à jouer les détectives pour fouiller et analyser les environnements. Une nouvelle surprenante pour un jeu de ce genre, qui apporterait une petite touche de LA Noire à l'aventure.

Les représentants de Rockstar auraient-ils donc confirmé ces leaks sans le vouloir ? Pour l'heure, peu d'informations officielles sur le contenu même du jeu ont été dévoilés. Nous en saurons à coup sûr davantage dans les prochains mois. Rappelons que la sortie de GTA 6 est prévue pour le 19 novembre 2026.

© Rockstar Games / Take-Two.