Dans quelques jours, GTA 6 écrasera tout Internet avec la révélation officielle de son gameplay, en avant-première sur Netflix. La plateforme de streaming aura en effet la primeur pendant quelques heures, avant que Rockstar ne laisse tout le monde découvrir ce qui se présente déjà comme l'une des annonces les plus attendues de l'année via les canaux habituels. Sauf qu'un hackeur a décidé de jouer les trouble-fêtes en dévoilant, dans la soirée du 18 août 2026, de nouveaux extraits de gameplay du jeu. Voici tout ce que l'on sait.

De nouveaux extraits de gameplay ont leaké pour Grand Theft Auto 6

Avant toute chose, une petite mise en garde s'impose. Les récents leaks de GTA 6 semblent, une fois encore, avoir été obtenus à la suite d’une intrusion chez Rockstar. Ce serait déjà la troisième vague en l'espace de 4 ans. Les données des employés ne semblent heureusement pas être dans le viseur des hackers cette fois, le pirate se sentant visiblement investi d'une mission contre l'absence de disque dans les versions physiques de GTA 6. On peut d'ailleurs apercevoir une citation dans certains extraits : « Se battre pour les droits des joueurs ». Tout ça en promouvant des crypto-monnaies au passage. Toujours est-il que les séquences qui circulent allègrement sur la Toile, malgré les efforts de l'éditeur pour les endiguer, proviendraient d'une build relativement « vieille », datant d'environ 2023.

La prudence s'impose donc quant à ces extraits de gameplay, qui ne seront donc pas représentatifs du résultat final présenté le 27 août sur Netflix. Plusieurs mécaniques pourraient également avoir été coupées si Rockstar ne les estimait pas suffisamment satisfaisantes ou abouties, ou si le temps venait à manquer au studio. Si l'on ne vous montrera pas les extraits, ils permettent déjà de jauger plusieurs nouveautés de GTA 6, dont voici la liste :

Quelles seraient les nouveautés de gameplay de GTA 6 ?

Il y aurait désormais un niveau de recherche à 6 étoiles

Il y aurait une sorte de système de karma réputation à la Red Dead Redemption 2

La police pourrait reconnaître votre visage, vos vêtements et votre véhicule de fuite. En changer pourrait aider à faire baisser votre niveau de recherche.

Les véhicules nécessiteraient du carburant et un certain entretien.

Les voitures auraient aussi des emplacements de rangement et d'équipement dans le coffre.

Il y aurait deux porte-monnaie, l'un pour votre planque et l'un sur vous.

Les PNJ pourraient sortir de leur voiture et vous agresser dans un accès de rage au volant.

Les attaques au corps-à-corps consommeraient de l'endurance.

Emboutir sa voiture ferait perdre de la santé dans GTA 6.

Il y aurait une jauge de concentration quand Jason joue au basket.

Les objets semblent avoir un système physique plus poussé. Des objets comme un ballon de basket et les plantes bougent et tombent de façon plus réaliste.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Quand le gameplay de GTA 6 sera-t-il officiellement dévoilé ?

Sans surprise, Rockstar aurait donc fait évoluer la formule en s’inspirant davantage des mécaniques plus réalistes de Red Dead Redemption 2, tout en conservant l’ADN si singulier de la licence. Mais pour savoir ce que GTA 6 aura réellement dans le ventre et voir ce que le gameplay donnera réellement à sa sortie, le rendez-vous est donc donné le 27 août 2026 à 21h sur Netflix. La présentation du gameplay de GTA 6 sera ensuite disponible six heures plus tard sur YouTube et les réseaux sociaux. On ne sait, pour l’heure, pas combien de temps cette présentation durera. Pour rappel, GTA 6 sera disponible le 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : X via VGC