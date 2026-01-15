GTA 6 est une nouvelle fois victime de leaks et ça concerne cette fois une fonctionnalité hyper attendue qui pourrait décevoir sur un point précis. Les fans surveillent ça de très près.

GTA 6 est assurément LE jeu à ne pas louper cette année. Pour le moment, il est toujours prévu pour sortir d'ici le mois de novembre 2026, sous réserve d'un autre report. Certains bruits de couloir affirment que le jeu ne serait pas forcément terminé en l'état, ce qui ne rassure pas vraiment les fans. Quoi qu'il en soit, le développement bat son plein, et de nouveaux leaks pourraient bien nous donner quelques indices concernant une fonctionnalité hyper attendue, mais qui pourrait finalement décevoir sur un point.

GTA 6 refait parler de lui, des discussions « secrètes » auraient fuitées

GTA 5 est un franc succès, c'est l'un des jeux les plus vendus de tous les temps et il a traversé plusieurs générations à lui tout seul. Ce succès, il le doit évidemment à son aura, mais aussi et surtout à son mode en ligne. GTA Online est une institution pour beaucoup. Très suivi, le mode de jeu ne manque pas de contenu et l'arrivée en fanfare du RP l'a littéralement fait exploser. Ce n'est pas pour rien que Rockstar mise dessus et s'est associé avec des spécialistes dans le domaine. Pour autant, on ne sait toujours rien du mode en ligne de GTA 6, même si l'on se doute que la fonctionnalité sera présente. D'ailleurs, de nouveaux indices le concernant ont fuité récemment.

Actuellement, Rockstar est en procès dans une affaire de licenciement abusif après avoir limogé des salariés qui souhaitaient se syndiquer. Dans cette affaire, comme souvent, de nombreux dossiers sont mis à nu et se retrouvent en ligne. C'est le cas ici de discussions privées et secrètes de différents employés, l'une des raisons pour lesquelles certians informations auraient fuitées par le passé. L'une d'entre elles mentionne notamment un « test » à grande échelle, nécessitant la présence de 32 joueurs.

Des sessions difficiles à mettre en œuvre visiblement, l'entreprise ne tolérant que peu d'absences simultanées. Ce à quoi l'un des intervenants, ici anonyme, aurait répondu qu'ils avaient à disposition « plusieurs studios de testeurs QA, et que quelqu'un pourrait sûrement se débrouiller pour organiser une session à 32 joueurs et permettre aux employés de prendre leurs congés », ambiance... Cette discussion a été identifiée comme liée à une fonctionnalité non annoncée d'un gros jeu actuellement en développement chez Rockstar. Donc, à moins qu'il s'agisse d'une énorme surprise, GTA 6 est la meilleure piste.

Faut-il s'attendre à une petite déception sur un point précis du multijoueur ?

Cette fonctionnalité à 32 joueurs devrait être le fameux mode Online, une fonctionnalité que l'on imagine mal être absente du prochain volet de la saga. Cela étant, si c'est le cas, ce pourrait être une petite déception pour les fans que d'apprendre que le mode proposerait des sessions à 32 joueurs. Pourquoi ? Simplement parce qu’il ne marquerait aucune évolution notable sur ce point précis comparé à GTA 5 Online qui propose actuellement des salons à 32 joueurs lui aussi (30 joueurs pour 2 spectateurs).

Là où les joueurs demandent des salons plus grands et où une amélioration pourrait évidemment être attendue vu que c'est un nouvel épisode et surtout après tout ce temps passé en développement. Bien entendu, il ne s'agit là que de suppositions et l'on attendra une présentation officielle avant d'en tirer quelconques conclusions. On espère surtout que la communication sera plus généreuse la prochaine fois et surtout que les tensions au sein du studio finiront par s'apaiser.

source : insider gaming