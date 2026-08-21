C’est une véritable tragédie qui touche Rockstar Games depuis quelques jours. Alors que nous ne sommes plus qu’à quelques encablures de la prochaine grande présentation de GTA 6, attendue pour le 27 août prochain en avant-première sur Netflix, le studio est victime d’une nouvelle série de leaks fomentée par un certain CYBERLEEK, bien décidé à lui faire payer ses différentes pratiques jugées anti-consommateurs. Et cela pourrait alors n’être que le début d’une attaque bien plus vaste, au sein de laquelle « personne n’est à l’abri ».

GTA 6 pourrait n’être que la première victime de CYBERLEEK

Dans un message publié il y a quelques jours, le mystérieux individu – ou groupuscule – a en effet tenu à mettre en garde l’ensemble des éditeurs de l’industrie, dont il menace de « perturber les opérations jusqu’à ce qu’ils publient une déclaration publique et des excuses, assorties d’un engagement concret à réparer le préjudice causé ». Car derrière les leaks de GTA 6 se cache en réalité une véritable revendication, dont l’objectif est de pousser les différentes compagnies à prendre en considération les attentes de leurs communautés.

Dans le cas de GTA 6, par exemple, l’attaque semble être liée à certaines des décisions prises par Rockstar et Take-Two Interactive dernièrement, que ce soit en verrouillant temporairement la prochaine présentation du jeu derrière un abonnement Netflix, en décidant de faire l’impasse sur une véritable version physique, ou en réservant certains contenus du gameplay à l’Édition Ultime vendue au tarif de 99.99€. « Pas de négociations privées. Pas d’arrangements discrets. Soit le public en est témoin, soit les ‘leeks’ ne s’arrêtent pas », averti alors CYBERLEEK.

Car Rockstar a beau faire tout son possible pour colmater les fuites, le leakeur ne compte évidemment pas s’arrêter là. L’aperçu de la map du jeu ou encore la diffusion de certains éléments de gameplay n’étaient que le début. Depuis, un extrait d’une première cinématique de GTA 6 a été publié, tandis que CYBERLEEK incite déjà les internautes à voter pour les prochains éléments qu’ils souhaitent voir sortir. En sachant qu’il se murmure que ce dernier aurait déjà accès à une build complète du jeu, ce qui pourrait faire de sacrés dégâts à Rockstar.

PlayStation déjà dans le viseur pour la suite ?

Mais comme précisé plus haut, le cœur de cette prise de parole de CYBERLEEK ne concerne pas uniquement les créateurs de GTA 6. Au contraire, en frappant aussi haut et aussi fort directement, le leakeur a souhaité envoyer un message clair à l’industrie. « Que les éditeurs se le tiennent pour dit. Si CYBERLEEK peut atteindre Rockstar, personne n’est à l’abri. C’est un message adressé à toutes les grosses corporations : tenez-vous à carreau, ou vous serez la prochaine cible ». Et vu des dernières actualités, autant dire que PlayStation ne doit pas être très serein.

Se pourrait-il, donc, que la firme japonaise soit la prochaine sur la liste de CYBERLEEK, notamment au vu de tout ce qui se passe avec l’annonce de l’arrêt du physique en 2028 ? Possible. En attendant, GTA 6 semble rester la priorité du mystérieux leakeur, dont la démarche divise profondément les internautes. Car tandis que certains se rangent de son côté, lassés de voir des entreprises comme Rockstar bafouer leurs droits ; d’autres, au contraire, lui reprochent de pénaliser le travail de milliers de développeurs en gâchant le plaisir des fans au passage.

Source : CYBERLEEK (via X)