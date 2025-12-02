Une fuite liée à un ancien membre du studio pourrait bien avoir révélé une nouvelle fonctionnalité de GTA 6. La démo technique circulant en ligne montre un détail inédit qui pourrait changer la façon dont on se déplace.

GTA 6 continue de faire parler de lui. Pourtant, cette fois, la rumeur ne vient ni d’un insider ni d’un trailer décortiqué image par image. Elle vient d’une simple démo d’animation, publiée un court instant sur Vimeo par un animateur de Rockstar avant d’être retirée. Et malgré sa brièveté, elle apporte un détail intéressant sur le quotidien dans Leonida.

Une scène courte, mais très parlante avec ce nouveau leak de GTA 6

Dans la vidéo qui provient du leak de GTA 6, on voyait un personnage approcher une borne publique, prendre un vélo nommé LomBike, puis partir tranquillement avec. Plus tard, une autre animation le montrait revenir et remettre le vélo sur son support. Rien de spectaculaire, mais suffisamment clair pour imaginer un système de location de vélos dans GTA 6. Les joueurs avaient déjà repéré quelques indices dans un trailer, mais jamais un élément aussi concret. Et franchement, dans une ville qui promet d’être vivante et dense, offrir ce type de déplacement ferait sens. C’est simple, crédible et pratique.

Le nom LomBike a également attiré l’attention. Beaucoup y voient un lien potentiel avec Lombank, l’une des entreprises fictives récurrentes de la saga. Ce ne serait pas étonnant. Rockstar adore ce genre de clins d’œil internes, souvent intégrés pour donner plus de cohérence à son monde. Pour l’instant, ce n’est qu’une hypothèse pour GTA 6, mais elle circule largement.

D’autres animations qui posent question

La démo ne s’arrêtait pas là pour GTA 6. On apercevait aussi un personnage sortant d’un pickup, d’abord depuis la benne, puis depuis le toit. Ce type d’animations peut servir à des missions, à des cinématiques ou simplement enrichir les interactions du quotidien. Difficile de savoir si ces mouvements concernent Lucia, la protagoniste du jeu, ou s’ils sont pensés pour des PNJ. Mais ils témoignent d’un travail de détail déjà bien avancé.

Cette petite fuite arrive alors que GTA 6 reste sous une forte pression médiatique. Le jeu a été repoussé récemment, et sa sortie est désormais prévue pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X/S. Chaque nouvelle information, même infime, attire donc énormément l’attention. Et pour cause. Rockstar construit souvent ses mondes à partir d’une multitude de petites interactions. Voir apparaître des systèmes aussi simples qu’une location de vélos laisse imaginer un environnement encore plus riche, où les déplacements ne se limitent pas aux voitures et motos habituelles.

Source : Vimeo