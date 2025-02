Depuis l’annonce officielle de GTA 6, les spéculations vont bon train sur les nouveautés que Rockstar réserve aux joueurs. Entre rumeurs sur les mécaniques de gameplay améliorées et débats sur la date de sortie prévue en 2025, chaque information suscite un vif intérêt. Et justement, ce qui semble être un nouveau leak fait beaucoup parler.

Cette star présente dans GTA 6 ?

GTA 6 marquera le retour à Vice City, une version fictive de Miami, au sein de l’État de Leonida. Cette métropole vibrante, inspirée de la Floride, promet d’être le théâtre de nombreuses péripéties criminelles. Les joueurs incarneront Lucia, une ex-détenue, et son complice présumé Jason, un duo rappelant le célèbre couple criminel Bonnie et Clyde.

Dans cet univers, la musique joue un rôle clé, et les stations de radio de GTA sont devenues emblématiques au fil des années. Rockstar a souvent collaboré avec des artistes de renom pour animer ces stations¨. Et il semble que DJ Khaled pourrait être le prochain à rejoindre cette tradition.

Selon un insider bien connu du milieu, à savoir TheGhostOfHope, DJ Khaled pourrait faire une apparition dans GTA 6 en tant qu’animateur d’une station de radio. Il diffuserait sa propre musique et celle d’autres artistes, une pratique déjà bien établie dans la franchise. Ce ne serait pas une première pour Rockstar, qui avait déjà fait appel à des figures telles que Kenny Loggins, DJ Pooh, Pam Grier ou encore Frank Ocean pour animer les ondes des précédents opus.

De plus, Dr. Dre avait été au centre d’une extension de GTA Online avec The Contract, où il apportait une collection de morceaux inédits. Cette approche immersive renforce l’identité sonore du jeu et le rapproche de la culture musicale actuelle. Et c'est sans parler de l'immersion. GTA 6 pourrait donc encore une fois surprendre.

Un choix qui divise ?

Malgré l’excitation des fans, il est important de noter qu’aucune confirmation officielle n’a encore été faite par Rockstar. Ou par DJ Khaled lui-même... Comme toute rumeur entourant GTA 6, celle-ci doit être prise avec précaution. L’éditeur de jeux reste particulièrement secret sur les détails de son titre phare. En fait, les informations filtrées sont souvent sujettes à interprétation. Pour le moment, si c’est bien le choix de Rockstar, les avis semblent partagés à en croire les premiers retours sur les réseaux sociaux comme X. Certains joueurs se montrent enthousiastes, tandis que d'autres ironisent en déclarant avec humour : "Annulez la précommande" en signe de protestation.

En attendant une annonce officielle, cette rumeur illustre une fois de plus à quel point Grand Theft Auto 6 est attendu. Chaque détail potentiel est scruté et analysé. Preuve que la franchise continue de captiver des millions de joueurs à travers le monde. En ce moment, les rumeurs sur le jeu ne finissent pas, et cette semaine encore, on pouvait apprendre que le studio Rockstar serait en discussion avec des créateurs de Fortnite et Roblox, ainsi qu'avec des créateurs bien connus de GTA pour GTA 6 Online.

Source : TheGhostofHope