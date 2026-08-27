C'est aujourd'hui le grand jour pour GTA 6, en tout cas pour les abonnés à Netflix, puisqu'y débarque ce 27 août 2026 la « présentation étendue » du gameplay du futur mastodonte de Rockstar Games. Depuis plusieurs jours, le titre et son studio ont toutefois dû composer avec une nouvelle crise de hack massif qui a fait proliférer les leaks sur la Toile. Le dernier en date, qui rappelle à notre bon souvenir le fameux tout premier trailer du jeu, a visiblement suscité l'excitation des fans qui ont pu l'apercevoir, car semble extrêmement proche de la claque qu'a été la bande-annonce en son temps.

Retour à la plage avec le dernier leak de GTA 6 aussi vrai que nature ?

L'un des tous derniers leaks de GTA 6, qui a commencé à circuler sur la Toile ce mardi 25 août 2026, permettait de voir directement en jeu ce que l'on peut faire sur une plage rappelant grandement celle qui avait bluffé son monde dans la première bande-annonce. On y voit Jason, l'un des personnages jouables, en train de faire du vélo le long d'une plage. En un peu moins de deux minutes, on le voit laisser des traces dans le sable, tuer une mouette et observer les touristes avec curiosité.

S'il n'y a pas d'enfants sur place et peu de gens qui se baignent réellement, le spectacle apparaissait aussi saisissant que sur les trailers de GTA 6. Alors que le coucher du soleil apparaît dans le ciel, des dizaines et des dizaines de PNJ prennent le soleil, discutent ou restent absorbés par leur téléphone, indifférents au paysage alentour. Des jet-skis des yachts sont également visibles sur l'eau.

Si ce récent leak de GTA 6 est une représentation fidèle de ce que promet la version complète du jeu, il se pourrait donc bien que Rockstar ait mis la barre extrêmement haut pour offrir une immersion totale, et que les bandes-annonce postées jusqu'à présent ne mentaient pas sur ce qu'on pourra avoir une fois le jeu entre les mains sur PS5 et Xbox Series à partir du 19 novembre 2026.

Des promesses malgré tout trop belles pour être vraies ?

Une fois encore, il s'agit là de leaks et on-dit à leur égard, qui ne représentent peut-être pas la réalité de ce que sera GTA 6 à sa sortie. Pour affirmer ou infirmer ce qui a leaké jusque-là, il faudra attendre la fameuse présentation qui arrive aujourd'hui sur Netflix, et 6 heures plus tard sur YouTube. Nous pourrons alors avoir un peu plus de certitude quant à ce que le jeu a dans le ventre et ce qu'il proposera à la sortie sur PS5 et Xbox Series.

D'ici-là, certains joueurs appellent, de façon plutôt légitime, à la méfiance. Si les consoles de génération actuelle ont peut-être ce qu'il faut sous le capot pour afficher un GTA 6 poussant l'immersion et le réalisme au paroxysme de ce que peut faire Rockstar Games, cela pourrait se faire au prix d'un taux d'images par seconde bien inférieur aux confortables 60 fps, tant il y aura de détails à afficher, sur des fiches techniques qui, il convient de le rappeler, datent maintenant d'il y a sept ans, et qui correspondent aujourd'hui à des PC entrée/milieu de gamme.

Rendez-vous quoi qu'il en soit sur la « présentation étendue » du gameplay de GTA 6 à venir plus tard, ou bien à partir du 19 novembre 2026 pour voir tout cela par soi-même.

Source : Reddit