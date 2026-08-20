Depuis plusieurs jours, GTA 6 est la cible d'un hacker ou d'un groupe, difficile à dire, qui a déjà partagé de nombreux leaks, dont la carte complète du jeu. Des fuites qui servent également à s'enrichir désormais puisque ce Cyberleek échange ses informations contre de la cryptomonnaie faite maison. L'affaire est donc loin d'être terminée puisqu'il ne semble pas vouloir s'arrêter.

Le hacker de GTA 6 se fait maintenant de l'argent

Après avoir fait fuiter du gameplay, des images ou encore la carte du jeu, ce hacker a lancé un sondage caché derrière un paywall de cryptomonnaie de sa propre conception pour demander aux internautes ce qu'ils veulent voir à présent. Pour justifier son action, il se place en grand justicier et fustige l'évolution de l'industrie qui se tourne vers le tout numérique et ne cherche qu'à faire du profit. Si l'on pourra sourire de l'ironie de la situation, cette action est surtout une pratique totalement illégale et moralement plus que discutable. Et pourtant, sa méthode rencontre un franc succès puisque des centaines de personnes ont déjà payé pour voter. Certains ont même déjà offert l'équivalent du prix du jeu, soit près de 80 dollars, rien que ça.

On ne sait pas s'il tiendra parole en dévoilant davantage de choses sur GTA 6, toujours est-il que sa campagne fonctionne et que désormais, il ne semble pas vouloir s'arrêter. Parmi les nouveaux leaks qu'il propose, il affirme détenir des images de plusieurs véhicules, de nouvelles séquences de gameplay et d'autres informations du genre. Depuis la première vague, d'autres vidéos ont émergé et ont été massivement relayées sur la toile avant de se faire supprimer. Dans l'une d'elles, on pouvait notamment voir une course-poursuite avec la police suivie d'une fuite en moto. Du gameplay qui datait encore d'une version datée en plein développement.

La vraie présentation officielle du jeu est pour bientôt

On vous recommande toujours une extrême prudence si vous jouez les curieux et l'on ne peut que vous inviter à sagement patienter jusqu'à la révélation officielle et en grande pompe de GTA 6 qui aura lieu en avant-première sur Netflix le 27 août 2026 à 21 h 00 avant d'atterrir sur YouTube quelques heures plus tard. Ce sera l'occasion de découvrir la vraie version de GTA 6, et non pas du gameplay daté de plusieurs années.