GTA 6 est toujours au cœur d'une vaste enquête pour retrouver les responsables des leaks massifs. La maison-mère, Take-Two, serait même prête à prendre une lourde décision pour les internautes.

Les leaks autour de GTA 6 n'en finissent plus. Le blockbuster de 2026 voit des éléments centraux de son gameplay apparaître au grand jour sur la toile, sans que ni Rockstar Game ni Take-Two ne parviennent à endiguer la fuite. Mais la maison-mère de la firme étoilée est bien décidée à trouver le ou les coupables. Une procédure judiciaire vient d'être engagée et elle pourrait aller très loin si elle aboutit.

Take-Two veut les données de milliers d'utilisateurs Discord pour protéger GTA 6

Take-Two est lancé dans une véritable course contre-la-montre pour débusquer la ou les personnes qui se cache derrière le pseudonyme Cyberleek, à l'origine des leaks de GTA 6. Ayant partagé du contenu confidentiel, ce groupe de hackers risque de payer le prix fort s'il se fait prendre la main dans le sac. Et la compagnie compte bien mettre tous les moyens en œuvre en ce sens.

De fait, Take-Two a déposé un assignation le 20 août dernier devant le tribunal fédéral de New York. Cette requête exige de Microsoft de fournir des informations qui pourraient aider à identifier le ou les leakers. Mais le GAFAM n'est pas le seul concerné. La plateforme Discord est aussi sollicitée pour transmettre des données personnelles d'utilisateurs ayant échangé des leaks de GTA 6 sur des serveurs. Comme données, on entend :

Identifiants des comptes concernés

Adresses e-mail et IP

Numéros de téléphone

Comptes-tiers associés (comme Google ou XBOX)

Informations liées à l'appareil utilisé

Au total, près de 100 000 utilisateurs Discord seraient concernés par cette assignation. Cependant, les représentants de la plateforme nie avoir reçu la moindre requête de ce genre. Mais si tel est le cas prochainement, le directeur marketing, Ryan K. Rigney, assure que la validité et la portée de cette demande seront évaluées. Voilà qui donnerait une toute nouvelle ampleur à la traque du leaker de GTA 6. Mais à quel prix pour les utilisateurs lambdas ?