En attendant que la campagne communication autour de GTA 6 se mette pleinement en place, le titre est à nouveau victime d'un leak par la faute d'un développeur.

Tandis qu'on se rapproche doucement mais sûrement de la sortie de GTA 6 à venir normalement le 19 novembre 2026, pour l'heure uniquement sur PS5 et Xbox Series, Take-Two et Rockstar se prépareraient à passer à la vitesse supérieure en termes de communication dans les prochains mois. D'ici là, il faut potentiellement s'attendre à un certain silence radio. Dans l'intervalle, le titre extrêmement attendu a toutefois refait parler de lui via un leak qui rappelle à s'y méprendre un passage sombre de son histoire remontant à 2022.

Un nouvel aperçu leaké du passé de GTA 6

Pour rappel, 2022 fut l'année du hack massif de Rockstar Games, qui a vu leaker plus de 100 Go de données et de clips d'une ancienne build de GTA 6. Le « nouveau » leak qui nous intéresse ici daterait justement de 2022, mais proviendrait en réalité d'une version encore plus vieille du jeu, remontant même au confinement en raison de la pandémie de coronavirus. Il s'agit donc d'un aperçu d'un lointain passé du prochain titre de Rockstar Games, et en aucun cas ce qui nous attend en fin d'année.

Il s'agit toutefois d'une pièce qui peut intéresser les férus des coulisses de développement, afin d'avoir une fenêtre vers ce qui a mené au produit final. En l'occurrence, ce leak d'une très vieille version de GTA 6 provient de l'utilisateur Instagram vice.city.alligator. Il est plus précisément question d'un clip qui lui avait été envoyé par e-mail par un développeur durant le confinement, sur son poste personnel. On y voit un pont enjambant une grande baie, sur lequel passe un camion de bière Pißwasser, ainsi qu'un avion traversant le ciel à une certaine hauteur, ainsi qu'un bateau passant juste sous le pont.

Une fois encore, il s'agit d'un très court aperçu de ce qu'était GTA 6 dans une phase très embryonnaire, l'extrait remontant même avant le hack massif de 2022. Cela pourra cela dit potentiellement satisfaire celles et ceux trépignant d'impatience à l'idée de découvrir une version moderne de Vice City, qui ouvrira pour rappel son monde du crime, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.

© Rockstar Games/Take-Two

Source : vice.city.alligator sur Instagram