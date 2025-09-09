Devenu expert dans l’art de la parodie, Rockstar Games a pris pour habitude de parodier le monde d’internet au cours des dernières années. Et à en croire de nouveaux leaks, GTA 6 s’en donnera aussi à cœur joie.

Nous avons pu en être témoins au cours des dernières décennies, Rockstar Games est un studio qui excelle dans de nombreux domaines. Que ce soit dans sa façon de construire ses univers, de donner vie à ses mondes ouverts ou de nous plonger dans un récit percutant, le studio américain fait toujours preuve d’un talent à nul autre pareil. Et il en va de même lorsqu’il s’agit de parodier notre réalité, comme l’a d’ores et déjà prouvé le premier trailer de GTA 6 et ses multiples références. En sachant que, comme on pouvait s’en douter : ce n’est là que le début.

GTA 6 nous promet encore de belles parodies

En effet, à l’instar de GTA 4 et GTA 5 avant lui, ce nouvel opus ne devrait pas lésiner sur les parodies d’applications et autres sites internet, qui sont devenus un élément aussi récurrent qu’important dans l’univers de la franchise. Et alors même que nous ne sommes encore qu’à plusieurs mois de la sortie du jeu, il apparaît que nous connaissons déjà une partie de celles qui apparaîtront dans GTA 6 grâce à l’insider Tez2. « Je suis tombé sur plusieurs domaines enregistrés le 27 mai sous les serveurs de Take-Two qui semblent être liés à [GTA 6] » révèle-t-il sur GTAForums.

« Ces domaines pourraient être des sites intégrés au jeu vers lesquels Rockstar pourrait rediriger vers la page de [GTA 6] plus tard, comme nous l’avons vu avec [GTA 4] et [GTA 5]. Ou certains pourraient n’avoir aucun rapport » précise-t-il ensuite, avant de nous dresser la liste suivante :

what-up.app

rydeme.app

buckme.app

leonidagov.org

brianandbradley.com

hookers-galore.com

wipeoutcornskin.com

myboyhasacreepycorndog.com

Des noms absurdes comme seul Rockstar en a le secret, donc, mais qui permettent néanmoins déjà aux fans de théoriser sur ce dont il pourrait être question. Ainsi, certains estiment que What Up pourrait renvoyer à WhatsApp, tandis que Ryde Me serait un équivalent d’Uber et Buck Me un équivalent de Paypal. Brian & Bradley, de son côté, renverrait au cabinet d’avocat Morgan & Morgan, tandis que Wipeout Cornskin et My Boy Has a Creepy Corndog pourraient être des quêtes secondaires permettant d’intégrer des blagues anti-vaccins dans GTA 6.

Méfiez-vous des apparences

Mais encore une fois, tout ceci ne reste que de la pure théorie. N’oublions pas que Rockstar ne manque jamais de créativité lorsqu’il s’agit de s’amuser avec les joueurs. La preuve, c’est que malgré son nom on ne peut plus explicite, qui pourrait faire penser à des applications comme OnlyFans ou Tinder, certains sont déjà persuadés que Hookers Galore est en fait… une application de pêche. Gageons que nous aurons les réponses à toutes ces questions dès le 26 mai 2026, lorsque GTA 6 serait enfin officiellement disponible à travers le monde.

