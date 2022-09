Le coupable des leaks de GTA 6 aurait été retrouvé et arrêté. Selon les premières informations des autorités, il s'agirait bien d'un individu très jeune.

Nouveau rebondissement dans l’affaire des leaks de GTA 6. Alors que le FBI enquête activement sur les intrusions chez Uber et Rockstar, les autorités de la ville de Londres pourraient avoir arrêté l’auteur de la plus grande fuite de l’histoire du jeu vidéo.

L'auteur des leaks de GTA 6 aurait été arrêté

Busted ! Moins d’une semaine après la diffusion des leaks de GTA 6, l’auteur présumé du piratage des serveurs de Rockstar a été interpellé. Dans un tweet publié ce vendredi 23 septembre à 14h, la police de Londres affirme avoir arrêté un individu de 17 ans correspondant à son profil. Il est soupçonné d’être impliqué dans une affaire de hack et aurait été interpellé avec l’aide de la NCA. Or justement, dans son communiqué de presse, Uber, autre grosse victime de cet individu, avait annoncé travailler étroitement avec le FBI et le NCA (National Crime Agency).

Si les autorités n’ont encore rien confirmé, plusieurs journalistes britanniques réputés affirment qu’il s’agit bien du hacker de GTA 6. Matthew Keys, source fiable dans l’univers de la tech, certifie qu’il s’agit bien du pirate impliqué dans les affaires de Rockstar. Joe Tidy, cyber reporter de la BBC, a également déclaré de son côté : « C’est vraiment très important. Nous ne pouvons pas dire pourquoi à cause de restrictions… Je consulte encore l’équipe légale de la BBC, nous ne pouvons pas en dire plus que ce qui a été dit ici. »

Selon les dernières informations de l’affaire, il serait l’un des leaders du groupe de cybercriminels Lapsus$. Il aurait amassé plus de 12 millions d’euros en piratant divers grands noms de la tech. Cela inclut Microsoft, Ubisoft, Nvidia et même Samsung. Il faut néanmoins attendre la confirmation des autorités britanniques pour en être assuré.