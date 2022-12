Le leak massif de GTA 6 aura été l’un des moments les plus marquants de l’année. Après la fuite démentielle qui a dévoilé des heures de contenu et de gameplay d’une version du jeu le plus attendu de ces prochaines années, les joueurs espéraient que Rockstar annonce officiellement le jeu avec un trailer ou un teaser. L’éditeur s’est amusé à troller les fans en jouant avec leurs petits cœurs, mais le mastodonte préfère attendre le bon moment pour communiquer sur le prochain épisode. Selon un insider réputé, l’année prochaine pourrait être la bonne.

Le premier trailer de GTA 6 révélé en 2023 ?

Déjà presque dix ans que les joueurs attendent désespérément GTA 6. Et ce ne sont pas les nombreux leaks de la version alpha qui calmeront leur appétit pour toute information. Chaque teasing de l’éditeur, chaque nouveauté dans GTA Online sont épluchés à la recherche d’indices pointant vers une annonce du jeu. Les rumeurs à ce sujet ont été nombreuses cette année, mais en vain. Si le jeu ne devrait pas sortir avant 2024 au grand minimum, il se pourrait que l’éditeur présente sa future poule aux œufs d’or dans les mois qui viennent.

C’est en tout cas ce que pense Tom Henderson (via Insider Gaming), leaker réputé que l'on ne présente plus. Pour lui, GTA 6 devrait être annoncé au cours de l’année 2023 avec une fenêtre de sortie estimée à 2024/2025. Une estimation qui à la louche collerait avec la façon de communiquer de Rockstar. Red Dead Redemption 2 et GTA 5 ont tous deux été annoncés avec un teaser officiel ou une bande-annonce deux ans avant leur sortie. En se basant sur ce modèle, il en déduit alors que l’arlésienne n’arriverait pas avant 2025, contrairement à ce que Microsoft avançait. L’éditeur a en tout cas affirmé que les leaks de GTA 6 n’impacteront pas sa communication, ni son développement. Entre-temps, on imagine qu'une nouvelle flopée de rumeurs vont surgir, en espérant qu'elles mènent enfin à l'annonce tant attendue.