Depuis l’énorme leak de GTA 6, la question de sa présentation officielle est sur toutes les lèvres. Les spéculations et les rumeurs vont de bon train, même si Rockstar n’a jamais communiqué officiellement sur le sujet. Pourtant, l’entreprise pourrait avoir lâché un indice allant dans ce sens.

Bientôt le trailer de GTA 6 ?

Les théories autour de l’annonce de GTA 6 d’ici la fin du mois sont de nouveau alimentées par Rockstar en personne. Le géant américain a en effet posté une offre d’emploi venue mettre de l’huile sur le feu. L'entreprise est en effet à la recherche d’un directeur du marketing digital, qui devra mettre en place une stratégie numérique s'inscrivant dans les autres plans de la firme. En d’autres termes, quelqu’un qui pourrait assurer la communication digitale de GTA 6.

Les fans pensent donc que la campagne promotionnelle pourrait commencer plus tôt que prévu, et cela pourrait être le cas s’il s’agit bien d’une reprise d’un poste. Autrement, et surtout connaissant Rockstar, une telle stratégie de communication ne s’improvise pas en deux semaines chrono. Rien n'exclut cependant que l’éditeur ait déjà des plans avec une bande-annonce et que le futur employé prenne le relais à partir de cet instant.

Les bruits de couloirs annoncent de leur côté un possible trailer d’ici le 23 octobre, date de fin du compte à rebours de l’événement spécial GTA Online où un OVNI en forme de sablier apparaît régulièrement. Cette même bande-annonce est également pressentie pour le 29 octobre afin de marquer le 20e anniversaire de GTA Vice City. Réponse dans les jours qui viennent donc, mais une chose est certaine : on n’en a pas fini avec les rumeurs autour de GTA 6.