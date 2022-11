Le rachat d’Activision-Blizzard continue de faire les gros titres. Régulièrement, les deux géants de l’industrie nous livrent quelques révélations ici et là au travers d’arguments interposés retranscrits dans les documents officiels des régulateurs mondiaux. Après une fenêtre de sortie pour la PS6, Microsoft donne un indice quant à la date de sortie de GTA 6.

Une sortie de GTA 6 en 2024 ?

Malgré quelques rumeurs insistantes, les premières images officielles de GTA 6 se font toujours attendre. Les nombreux leaks qui ont sévi il y a quelques mois n’auront aucun impact sur le développement du jeu, mais il tarde à se montrer. Cela n’empêche pas les analystes et les joueurs de spéculer régulièrement sur sa date de sortie. Plusieurs insiders réputés, comme Jason Schreier, avaient annoncé la couleur : il faudrait patienter d’ici 2025. Microsoft en saurait visiblement un peu plus sur le sujet.

Pour contrer les arguments de PlayStation, la firme de Redmond évoque les pistes possibles qui pourraient permettre à Sony de reprendre le dessus en termes d’abonnés et donc de pallier une éventuelle exclusivité de Call of Duty. « Sony pourrait aisément augmenter ses investissements marketing dans FIFA, Grand Theft Auto, ou d’autres FPS comme Battlefield et Destiny (développé par Bungie, que Sony a récemment racheté), ou tout autre titre populaire qui pourrait attirer plus d’abonnés au PS Plus » explique Xbox dans les documents officiels de la CMA. Pour l’entreprise américaine, plusieurs options viables sont à sa disposition, comme mettre la main sur un deal pour GTA 6.

« Le très attendu GTA 6 devrait sortir en 2024. Call of Duty n’a pas un pouvoir sur le marché assez puissant pour avoir un véritable effet de levier, même lointain, puisque les joueurs Call of Duty ne sont pas spéciaux comparés à d’autres franchises populaires » stipule la maison-mère de Xbox. Evidemment, il s’agit d’une estimation de Microsoft qui doit cependant être mieux renseigné sur le sujet que beaucoup. Une chose est certaine, GTA 6 ne sera pas sur le Xbox Game Pass à sa sortie ou après. Take Two a déjà tranché sur le sujet.