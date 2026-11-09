Nous n’avons jamais été aussi proches. Dans dix jours à compter d’aujourd’hui, GTA 6 sera officiellement disponible sur PS5 et Xbox Series, mettant ainsi fin à plus de dix ans d’attente pour des dizaines de millions de joueurs à travers le monde. Et tandis que la date fatidique approche, beaucoup recherchent encore le meilleur moyen d’y jouer à moindre coût. Après vous avoir proposé une liste des endroits où l’acheter au meilleur prix, on vous explique donc désormais comment jouer à GTA 6 à moindre coût grâce à une fonctionnalité très utile : le partage de compte.

En effet, que ce soit sur PS5 ou Xbox Series, il vous est possible de partager votre compte avec un autre utilisateur, de sorte que chacun puisse bénéficier de la bibliothèque de jeux de l’autre. Ce faisant, vous n’aurez ainsi besoin que d’un exemplaire de GTA 6 pour pouvoir en profiter conjointement, ce qui vous permettra de réaliser des économies supplémentaires, si ce n'est d'y jouer gratuitement. Cela vous intéresse ? Dans ce cas, voici la marche à suivre sur chacune des consoles pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité très facilement.

Commencez par ajouter le compte PSN de votre ami à votre PS5 Pour ce faire, rendez-vous sur l’écran d’accueil de la console Appuyez sur la touche PS Sélectionnez votre avatar Choisissez « Changer d’utilisateur », puis « Ajouter un utilisateur » Suivez les instructions

Connectez-vous ensuite au compte de votre ami à l’aide de ses identifiants

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Allez dans « Utilisateurs et comptes », puis « Autre »

Sélectionnez « Partage de console et jeu hors ligne », puis « Activer » Notez que si vous avez déjà activé le partage sur une autre PS5, il vous faudra d’abord le désactiver pour que cela fonctionne Pour cela, il vous suffit de suivre le même parcours en finissant par sélectionner l’option « Désactiver »



Pendant ce temps, demandez à votre ami de faire la même chose avec votre compte de son côté sur sa PS5. Une fois cela fait, vous devriez alors chacun avoir accès à la bibliothèque de jeux de l’autre. Pour profiter de GTA 6, il vous suffit donc de vous connecter au compte de celui ayant acheté le jeu, de lancer le téléchargement du jeu, puis de vous reconnecter à votre propre compte pour pouvoir le lancer en toute tranquillité.

Commencez par ajouter le compte Xbox de votre ami à votre Xbox Series Pour ce faire, rendez-vous sur l’écran d’accueil de la console Appuyez sur la touche Xbox Allez dans « Profil et système », puis « Ajouter ou changer » Sélectionnez « Ajouter nouveau » Suivez les instructions

Connectez-vous ensuite au compte de votre ami à l’aide de ses identifiants

Rendez-vous dans « Profil et système », puis « Paramètres »

Allez dans l’onglet « Général »

Sélectionnez « Personnalisation », puis « Ma Xbox principale »

Appuyez sur « Définir comme ma Xbox principale »

Pendant ce temps, demandez à votre ami de faire la même chose avec votre compte de son côté sur sa Xbox Series. Une fois cela fait, vous devriez alors chacun avoir accès à la bibliothèque de jeux de l’autre. Pour profiter de GTA 6, il vous suffit ensuite de vous connecter à votre compte puis de vous rendre dans « Ma collection » afin d’y trouver tous les jeux de votre acolyte et d’en disposer à votre guise.

Existe-t-il une limite au partage de compte sur PS5 et Xbox Series ?

Dans un cas comme dans l’autre, notez qu’il n’est possible de partager son compte qu’avec un seul utilisateur. Veillez donc bien à le faire avec un joueur ayant prévu d’acheter GTA 6, ou même l’ayant déjà précommandé, sans quoi vous ne pourrez pas avoir accès au jeu. Si ce n’est pas le cas et que vous souhaitez changer l’utilisateur avec lequel vous partagez votre compte, il vous suffit de suivre à nouveau toutes les étapes indiquées ci-dessus.

Dans le cas de GTA 6, précisons également que le jeu n’étant disponible que sur les consoles de la génération actuelle, partager votre compte avec une PS4 ou une Xbox One ne vous permettra pas de profiter du titre de Rockstar Games sur l’ancienne génération de consoles. Enfin, si aucune limite ne semble être présente du côté de chez PlayStation, sachez que Xbox limite cette manipulation à cinq changements par an. De fait, n’en abusez pas trop.

Quels sont les avantages au partage de compte ?

Pour ce qui est des avantages, vous l’aurez compris : cela vous permettra surtout d’augmenter votre catalogue de jeux sans surcoût supplémentaire en profitant de tous les titres possédés par les utilisateurs avec lequel vous partagez votre compte. D’autant plus que, cerise sur le gâteau, vous pouvez tous les deux jouer à un même titre simultanément – au hasard, GTA 6. De plus, si l’un de vous est abonné au PS Plus ou au Xbox Game Pass, vous pourrez également profiter des avantages liés à ces services via les deux comptes.

Quels sont les inconvénients au partage de compte ?

Pour ce qui est inconvénients, forcément, la sécurité de votre compte est le point le plus alarmant. En effet, puisque vous devez partager vos identifiants et votre mot de passe avec l’autre utilisateur, vous prenez naturellement des risques considérables. Veillez donc bien à le faire avec une personne de confiance, sans quoi les dégâts pourraient être désastreux. D’autant que si ce dernier refuse de désactiver le partage de compte de son côté, vous ne pourrez plus revenir en arrière pour partager votre compte avec un autre utilisateur ensuite.

De même, puisque cette fonctionnalité implique de délocaliser votre console principale et donc le jeu hors ligne, vous prenez le risque de ne plus avoir accès à vos jeux numériques en cas de panne du PlayStation Network sur PS5 ou du réseau Xbox sur Xbox Series. Bien sûr, ce problème ne sera que temporaire, mais quand même. Enfin, même si cette pratique est tolérée par Sony et Microsoft, cela pourrait vous desservir en cas de piratage ou d’achat réalisé sans votre consentement. Encore une fois, ne partagez pas votre compte avec n’importe qui, donc.